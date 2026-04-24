Prejemnika goncourta obsodili na zapor

Le nekaj mesecev po tem, ko so alžirske oblasti popustile diplomatskim pritiskom in iz zapora izpustile pisatelja Boualema Sansala, je ta teden obsodba doletela še enega proslavljenega alžirsko-francoskega pisatelja. Kamel Daoud, Goncourtov nagrajenec iz leta 2024 za Hurije (Houris, Gallimard), bo moral plačati visok znesek ter za tri leta oditi za zapahe, ker je v tem romanu pisal o tako imenovanem črnem desetletju.

Za črno desetletje v alžirski zgodovini velja obdobje državljanske vojne, ki so jo med letoma 1992 in 2002 bíle takratna vlada na eni in islamistične skupine na drugi strani. Zahtevala je približno 200.000 življenj, rane pa pustila odprte, saj sta se sprti strani med sabo vsaj na videz pomirili, dogajanje pa zaradi umiritve strasti pometli pod preprogo ter travmatizirano prebivalstvo, ki še do danes ni prejelo vseh odgovorov, kaj šele opravičila, pustili brez zadoščenja. K temu je pripomogel tudi zakon o narodni spravi, v veljavi od leta 2006, ki omejuje javno razpravo o tem krvavem poglavju alžirske zgodovine.

Prav zato, kot pravi Kamel Daoud, o njem ni dosti znanega niti v Alžiriji niti po svetu, po njegovem mnenju pa Alžircem pripada pravica do resnice, kot tudi do opravičila za zagrešena grozodejstva. Da bo zaradi romana politično preganjan, se je zavedal že med pisanjem, pravi. Po njegovih besedah naj bi bil sploh prvi obsojeni po omenjenem zakonu. Da namesto zločincev (mnogi so bili oproščeni) preganjajo pisatelje, se mu zdi nezaslišano, in po njegovih besedah s Sansalom [marca lani so ga obsodili na pet let zapora in globo zaradi izjave v skrajno desnem francoskem mediju, ki naj bi izpodbijala alžirsko ozemeljsko celovitost] še zdaleč nista edina takšna primera, toda o številnih drugih se ne govori, ker niso frankofoni, je še dejal za radio France Culture.

Alžirske oblasti so zaradi pritožb nacionalnega združenja žrtev terorizma in tožnice Saâde Arbane lani izdale dva naloga za Daoudovo aretacijo. Prvo mu na podlagi romana Hurije očita neprimerno opisovanje žrtev državljanske vojne in kršitev zakona o narodni spravi, druga, ki ga zasebno toži tudi v Franciji, pa, da je brez njene privolitve v knjigi uporabil njeno osebno zgodbo, ki jo je zaupala njegovi ženi psihiatrinji. V ospredju romana je namreč mlada ženska Aube, ki ji med vojno islamisti prerežejo vrat, da ostane nema, njeno družino pa pomorijo. Daoud je za Le Monde zatrdil, da je bil obsojen le na podlagi tožbe nacionalnega združenja žrtev terorizma, nadaljnja zaslišanja ga še čakajo. Po poročanju Le Monda naj na tokratnem sojenju ne bi bil prisoten in naj ne bi imel pravice do obrambe, niti do vpogleda v obsodbo.