Kar je dobro, se vrne

Ta drobna knjiga je polna zanimivih zgodb. Jezikoslovec Daniel Everett je nekaj časa živel v skupnosti lovcev in nabiralcev v brazilskem deževnem gozdu. Nekoč je lovec prinesel domov plen, ki je bil prevelik samo za njegovo družino. Meso bi lahko posušil, a je raje pripravil gostijo in povabil sosede, ti so se zbrali okoli njegovega ognja, dokler niso vsega pojedli. Zakaj mesa ni shranil, ga je vprašal jezikoslovec, saj bi ga lahko imel za drugič, ko lov ne bi bil tako uspešen. In mož mu je odgovoril: »Meso sem shranil v trebuhu svojih bratov.«