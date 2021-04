Kar zares ostane, so knjige

V nadaljevanju preberite:

»Koordinatorji skrbimo, da so vsi delčki festivala smiselno povezani,« je svoje delovne naloge v okviru festivala Fabula strnila nova koordinatorka programa Katja Šifkovič, ki je doslej več let vodila knjigarno Beletrina in z založbo sodeluje kot sodelavka za kulturo.



Katero literarno delo, ki bo predstavljeno na Fabuli, ji je najbolj blizu in katerih dogodkov se najbolj veseli?