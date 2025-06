Ob nagradi kresnik smo danes na Rožniku že četrtič zapored podelili tudi nagradi mlado pero, ki sta ju v okviru projekta, s katerim v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, spodbujamo literaturo mlajših generacij v slovenski publicistiki, prejeli pesnica Alja Pušič (2003) ter literarna kritičarka Petruša Golja (1998).

V peti sezoni rubrike Mlado pero, ki avtorje poezije, proze in dramatike združuje z literarnimi kritiki, se je tudi tokrat predstavilo šestnajst raznolikih in dovršenih avtorskih glasov.

Iz nabora osmih avtorjev je nagrado mlado pero in z njo denarno nagrado v vrednosti 1000 evrov prejela Alja Pušič, ki pravi, da poezija izraža vrednote, ki jih išče tudi v ljudeh. Kot beremo v utemeljitvi nagrade, je njen pesniški glas »zrel, jedrnat in okleščen začetniških pesniških zdrsov. Kljub izraziti izčiščenosti je njena pisava razplastena, večpomenska, pri čemer gre pomen iskati v prelomih in zamolkih, v tišini, ki se mojstrsko razpenja med posamičnimi verzi.«

Avtorica bralcu pomena ne predaja, temveč ga odkriva skupaj z njim, »v medsebojnem zavezništvu, s tem pa pesmi ohranja žive, gibke, odprte navzven«.

Ali kot pravi avtorica, ki se ob študiju arhitekture ukvarja še s scenografijo, deluje pa tudi kot del tandema bambus, s katerim se ob boku jazzovskega glasbenika Gašperja Dreva posveča uglasbeni poeziji: »Karkoli napišem, je pesem.«

Jasna, drzna, tudi ostra analiza

Na Rožniku je v naboru osmih kritikov sinoči slavila literarna kritičarka Petruša Golja, ki je diplomirala iz slovenistike in primerjalne književnosti, trenutno pa končuje magisterij iz anglistike in francistike, poučuje in prevaja.

Kot beremo v utemeljitvi, je njena pisava »zakoreninjena v premišljeni rabi literarnoteoretskih prijemov, a nikdar suhoparna, rigidna ali hermetična.

Njeno poznavanje domače in tuje literarne produkcije ter njena neomajna drža ji omogočata jasno, drzno, tudi ostro analizo, vselej poglobljeno in podkrepljeno z odpiranjem možnosti in potencialov danega besedila. Avtoričino delo priča o zavezanosti vrhunski literaturi ter ob tem ključno prispeva k njenemu razvoju.«

V rubriki so se v sezoni 2024/25 poleg nagrajenk predstavili še pesnica Doroteja Drevenšek, pesnica Lara Gobec, pesnik Gal Grobovšek, dramatičarka Manca Lipoglavšek, prozaist Nejc Ledinek Hovnik, pesnica in prozaistka Manca Marinko, pesnica Ana Kumperger ter literarni kritiki Lara Nia Matos, Dominik Lenarčič, Iva Katušin, Jara Gostinčar, Ana Pikovnik, Tinkara V. Kastelic in Kaja Rakušček.