Kdo bo dobitnik nobelove nagrade za literaturo?

Današnji dan v tednu razglasitev Nobelovih nagrad je namenjen razglasitvi prejemnika prestižnega priznanja za literaturo. Švedska akademija bo ime dobitnice oziroma dobitnika po tradiciji objavila na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm.

Prenos v živo ob 13. uri:

Kot vsako leto, so tudi letos že pred podelitvijo v javnosti krožila imena potencialnih dobitnikov. Kot najverjetnejša dobitnika glede na britansko stavnico Ladbrokes se omenja kitajsko avtorico 72-letno kitajsko avantgardno avtorico Can Xue in 71-letnega madžarskega avtorja Lászla Krasznahorkaija. Oba imata, kot navaja Guardian, enake kvote.

Med kandidati poznavalci omenjajo še švicarskega pisatelja Christiana Krachta, madžarskega avtorja Petra Nadasa, na seznamu je tudi romunski pisatelj in pesnik Mircea Cartarescu. Iz Avstralije veljata za favorita pisatelj Gerald Murnan in pisateljica Alexis Wright, pripadnica staroselskih aboriginov. Pogosto omenjajo tudi kanadsko pesnico Anne Carson, čilskega pesnika Raula Zurito, indijskega pisatelja Amitava Ghosha, argentinskega pisatelja Cesarja Airo in mehiško avtorico Cristino Rivera Garzo.

Guardian sicer omenja tudi druga imena, denimo zelo popularnega 76-letnega Japonca Harukija Murakamija, ki je sicer dolgoletni favorit stavnic. Prav tako kot favorite na stavnicah omenja še Enriqueja Vila-Matasa, Thomasa Pynchona, pa tudi Lyudmilo Ulitskayo, Ersi Sotiropoulos, Margaret Atwood, Michela Houellebecqa, Pierra Michona in Salmana Rushdieja.

Kot navaja Euronews, so sicer v preteklosti stavnice pogosto napačno napovedale dobitnika nobelove nagrade za literaturo. Lani je bila, denimo, med favoriti Can Xue, vendar je nagrado prejela južnokorejska pisateljica Han Kang. Kot je ob razglasitvi pojasnila akademija, si je naziv prislužila za svojo za »intenzivno poetično prozo, ki se sooča z zgodovinskimi travmami in razkriva krhkost človeškega življenja«. V slovenščini lahko beremo njen roman Vegetarijanka.

Uspeh je pripisal temu, da pozorno spremlja prevode in sprejem, ki ga določeni avtorji prejmejo v različnih državah.

Med favoriti omenjajo avstralsko pisateljico Alexis Wright. FOTO: David Gray/Afp

Nobelovo nagrado za literaturo podeljujejo od leta 1901, od takrat so med prejemniki prevladovali pisatelji Zahoda. Med dosedanjimi 121 nagrajenci je mogoče najti le 18 žensk.

Za nagrado lahko literate nominirajo člani Švedske akademije in drugih akademij, ustanov oziroma društev po svetu, ki imajo enakovredno funkcijo, profesorji književnosti in jezikovnih predmetov na univerzah in visokih šolah, pretekli dobitniki nagrade ter predsedniki pisateljskih organizacij, ki delujejo kot predstavniki literature in leposlovja v svojih državah. Nominacija ne sme biti javno objavljena, seznam nominirancev pa ostane skrivnost 50 let.

Nagrado bodo v skladu s tradicijo podelili 10. decembra, ko bo prejemnik ali prejemnica poleg medalje dobil še 11 milijonov švedskih kron, kar je dober milijon evrov.

Ta teden so že razglasili nagrade za:

- KEMIJO

- FIZIKO

- MEDICINO