    Knjiga

    Kdo bo dobitnik nobelove nagrade za literaturo?

    Strokovnjaki napovedujejo, da je velika verjetnost, da bo nagrado prejel evropski pisatelj iz anglosaksonskega, nemškega ali francoskega jezikovnega prostora.
    Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    STA, Be. B.
    9. 10. 2025 | 10:00
    3:55
    Današnji dan v tednu razglasitev Nobelovih nagrad je namenjen razglasitvi prejemnika prestižnega priznanja za literaturo. Švedska akademija bo ime dobitnice oziroma dobitnika po tradiciji objavila na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm.

    Prenos v živo ob 13. uri:

    Kot vsako leto, so tudi letos že pred podelitvijo v javnosti krožila imena potencialnih dobitnikov. Kot najverjetnejša dobitnika glede na britansko stavnico Ladbrokes se omenja kitajsko avtorico 72-letno kitajsko avantgardno avtorico Can Xue in 71-letnega madžarskega avtorja Lászla Krasznahorkaija. Oba imata, kot navaja Guardian, enake kvote. 

    Med kandidati poznavalci omenjajo še švicarskega pisatelja Christiana Krachta, madžarskega avtorja Petra Nadasa, na seznamu je tudi romunski pisatelj in pesnik Mircea Cartarescu. Iz Avstralije veljata za favorita pisatelj Gerald Murnan in pisateljica Alexis Wright, pripadnica staroselskih aboriginov.  Pogosto omenjajo tudi kanadsko pesnico Anne Carson, čilskega pesnika Raula Zurito, indijskega pisatelja Amitava Ghosha, argentinskega pisatelja Cesarja Airo in mehiško avtorico Cristino Rivera Garzo.

    Guardian sicer omenja tudi druga imena, denimo zelo popularnega 76-letnega Japonca Harukija Murakamija, ki je sicer dolgoletni favorit stavnic. Prav tako kot favorite na stavnicah omenja še Enriqueja Vila-Matasa, Thomasa Pynchona, pa tudi Lyudmilo Ulitskayo, Ersi SotiropoulosMargaret Atwood, Michela Houellebecqa, Pierra Michona in Salmana Rushdieja.

    Kot navaja Euronews, so sicer v preteklosti stavnice pogosto napačno napovedale dobitnika nobelove nagrade za literaturo. Lani je bila, denimo, med favoriti Can Xue, vendar je nagrado prejela južnokorejska pisateljica Han Kang. Kot je ob razglasitvi pojasnila akademija, si je naziv prislužila za svojo za »intenzivno poetično prozo, ki se sooča z zgodovinskimi travmami in razkriva krhkost človeškega življenja«. V slovenščini lahko beremo njen roman Vegetarijanka.

    Uspeh je pripisal temu, da pozorno spremlja prevode in sprejem, ki ga določeni avtorji prejmejo v različnih državah.

    Med favoriti omenjajo avstralsko pisateljico Alexis Wright. FOTO: David Gray/Afp
    Med favoriti omenjajo avstralsko pisateljico Alexis Wright. FOTO: David Gray/Afp

    Nobelovo nagrado za literaturo podeljujejo od leta 1901, od takrat so med prejemniki prevladovali pisatelji Zahoda. Med dosedanjimi 121 nagrajenci je mogoče najti le 18 žensk.

    Za nagrado lahko literate nominirajo člani Švedske akademije in drugih akademij, ustanov oziroma društev po svetu, ki imajo enakovredno funkcijo, profesorji književnosti in jezikovnih predmetov na univerzah in visokih šolah, pretekli dobitniki nagrade ter predsedniki pisateljskih organizacij, ki delujejo kot predstavniki literature in leposlovja v svojih državah. Nominacija ne sme biti javno objavljena, seznam nominirancev pa ostane skrivnost 50 let.

    Nagrado bodo v skladu s tradicijo podelili 10. decembra, ko bo prejemnik ali prejemnica poleg medalje dobil še 11 milijonov švedskih kron, kar je dober milijon evrov.

    Ta teden so že razglasili nagrade za:

    - KEMIJO

    - FIZIKO

    - MEDICINO

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju z nobelovcem

    Peter Handke: Umreti sredi pisanja bi bilo veličastno!

    Avstrijski pisatelj in nobelovec slovenskih korenin Peter Handke se je za francoski časnik Le Monde razgovoril o ustvarjanju in literarni zapuščini.
    Agata Rakovec Kurent 28. 7. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Dramatika danes

    Še zmeraj brez strategije, kako povečati prepoznavnost slovenske dramatike

    Če dobro pomislimo, je dramatika edina literarna zvrst, ki se s posebnim interesom izraža skozi dialog.
    1. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Najprestižnejša literarna nagrada

    Nobelovo nagrado za književnost prejme Južna Korejka Han Kang

    Han Kang je nagrado prejela »za intenzivno poetično prozo, ki se sooča z zgodovinskimi travmami in razkriva krhkost človeškega življenja«.
    10. 10. 2024 | 10:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jesen v Italiji

    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tadej Pogačar je v vrhunski formi pred zadnjo dirko sezone v Lombardiji. Na zmagovalnem odru v Vareseju je nasmejal tudi Juliana Alaphilippa.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slikaj račun, osvoji nagrado!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Marketplace Štajerska: digitalna vstopnica v svet lokalnih doživetij

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Nobelova nagradašvedska akademijaliteraturaNobelova nagrada za književnost

    Magazin  |  Zanimivosti
    Pasti visokogorja

    Tragedije v gorah: tanka meja med življenjem in smrtjo

    Letos rekordno število smrtnih žrtev – v 574 gorskih nesrečah je umrlo 46 ljudi. Gorski reševalci znova pozivajo: Premislite, kdaj, zakaj in kako v hribe.
    Tina Horvat 9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Književnost

    Kdo bo dobitnik nobelove nagrade za literaturo?

    Strokovnjaki napovedujejo, da je velika verjetnost, da bo nagrado prejel evropski pisatelj iz anglosaksonskega, nemškega ali francoskega jezikovnega prostora.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Objavila video

    Dolly Parton: Nisem še mrtva

    Zvezdnica country glasbe je zanikala govorice o slabem zdravju, ki jih je razširila njena sestra s pozivom oboževalcem, naj molijo za pevko.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    WRC

    Dvakratni svetovni prvak v reliju naznanil presenetljiv konec kariere

    Finec Kalle Rovanperä bo po letošnji sezoni sklenil športno pot v svetovnem prvenstvu v reliju. V motošportu ga pri le 25 letih čakajo drugi izzivi.
    Matic Rupnik 9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Predlog zakona

    V Italiji za nošenje burke do 3000 evrov kazni

    Vladajoča italijanska politična stranka Bratje Italije je predlagala zakon, ki prepoveduje popolno zakrivanje telesa in obraza.
    9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
