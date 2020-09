Kdo hoče biti poslušno trobilo režima

Pisali smo že o tem, kako je v zbirki Javnost katedra za novinarstvo pri FDV izdala knjigo s premisleki o prihodnosti javnih medijev v Sloveniji. Nastala je kot neposredni odziv izbranih avtorjev in ti so se poedinili v apel Janševi vladi, naj umakne nerazumne predloge medijskih zakonov iz zakonodajne procedure. Da bi osvetlili širše zaledje sicer zgolj predlaganih medijskih zakonov, s poudarkom na preureditvi finančnega delovanja RTV in STA, tokrat pred javnostjo izpostavljamo dva članka iz zbornika, ki ga je sicer vredno prebrati v celoti. Gre za analizo Rastka Močnika in teoretske poudarke Mojce Pajnik. Prvi pokaže zvezo med ...