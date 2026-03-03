  • Delo mediji d.o.o.
    Knjiga

    Spolne zlorabe v slovenski Cerkvi: Vsega hudega me brani

    Hkrati knjiga razmišlja tudi o »drugi strani«, ne le o storilcih, temveč tudi o cerkvenem esteblišmentu.
    Vrednost knjige je prav v tem: avtor je »glas vpijočega v puščavi« posodil najbolj ranljivim med ranljivimi, otrokom in mladostnikom. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Vrednost knjige je prav v tem: avtor je »glas vpijočega v puščavi« posodil najbolj ranljivim med ranljivimi, otrokom in mladostnikom. FOTO: Jure Eržen
    Janez Markeš
    3. 3. 2026 | 05:00
    3. 3. 2026 | 08:08
    13:24
    A+A-

    Knjiga je zasnovana na resničnih zgodbah, pričevanjih žrtev, a po slogu je literarizirana. Znani novinar Matej Šurc, sicer tudi soavtor odmevne trilogije o prodaji orožja po slovenski osamosvojitveni vojni, se je teme lotil zelo pogumno in z veliko tveganja. Tovrstne knjige o pedofiliji v RKC, tej terensko zelo razmreženi ustanovi, namreč vedno in po pravilu trčijo ob zid molka in sistemske obliteracije, avtorji pa se v teh krogih praviloma znajdejo na črnih listah.

    Tovrstne knjige in avtorji, ki jih pišejo, so kot močan dinamit, ki eksplodira poleg velike vesoljne črne luknje, in ta v hipu v večnost svoje negibnosti pogoltne vsako še tako močno detonacijo.

    Ko se je v Ljubljani razvedelo, da je bil Janez pri papežu, piše avtor, so padala vprašanja, ali jih je obrekoval. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Ko se je v Ljubljani razvedelo, da je bil Janez pri papežu, piše avtor, so padala vprašanja, ali jih je obrekoval. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Vrednost knjige pa je prav v tem: avtor je »glas vpijočega v puščavi« posodil najbolj ranljivim med ranljivimi, otrokom in mladostnikom, katerih usoda je za vselej zapečatena, še preden so njihova srca začela utripati polnokrvno, še preden so se lahko postavili v življenje, kakršno drugi ljudje iz sicer naivnega upanja lahko začnejo živeti v miru in brezskrbnosti. Tudi predanim, celo posvečenim »služabnikom« RKC, ki so se zaradi svoje stigme znašli na senčnem robu sistema.

    Hkrati knjiga razmišlja tudi o »drugi strani«, ne le o storilcih, temveč tudi o cerkvenem esteblišmentu, ki se je do njih in do spolnih zločinov, če jih imenujemo s to trdo besedo, doslej iz težko razumljivih razlogov obnašala zelo prizanesljivo, predvsem pa alibično. Kot bi hotela od daleč nakazati sistemske težave svoje verske organizacije, ki je hkrati tudi ideološki sistem. Kot bi hotela od zelo daleč pokazati dvoje: da se imajo tudi storilci v nekem smislu za žrtve in da ni naključje, da sistem te zlorabe skuša pometati pod preprogo, čeprav jih je v javnih izjavah po dolgem času začel obsojati.

    Ne boš več hodil k jezeru

    Zgodba se začne v Bohinju, konkretno v Srednji vasi zgornje doline. Avtor jo razširi na celotno Slovenijo, potem še na (druge) celine, v Evropo, Južno in Severno Ameriko, Afriko in končno v »epicenter« ali vozlišče problema, to je v Vatikan.

    Matej Šurc

    Vsega hudega me brani

    Sanje, 2025

    Večino žrtev je preimenoval, čeprav so resnične osebe, s katerimi se je pogovarjal v izčrpnih in temeljitih pogovorih. Poimenoval jih je kot Polono, Metko, Urško, Jureta, Metoda, dijake in študente iz ljubljanskega samostana, dečke iz Konga in še nekatere. Nekaj storilcev je poimenoval s pravimi in resničnimi imeni. Zakaj? Da bi žrtve lahko doživele osvoboditev od travm, ki so jo doživele. Da bi lahko stopile skozi vrata v svobodo in vse grenkobe, kot citira Nelsona Mandelo, pustile za seboj.

    Šurc knjigo začne s prologom, ki ga naslovi Deček in postava. Ta deček je fiktivni lik, ki odpre in na koncu zapre številne pripovedi knjige, kot bi na dnu duše ponazarjale avtorja knjige, čigar korenine tudi sežejo prav v Srednjo vas v Bohinju. Pripoved o njem je postavil v leto 1974, ko je na obali Bohinjskega jezera srečal prečudno deklico s predolgim sredincem na desni nogi. Dečka avtor opisuje v slogu Kafkovega Procesa ali Gradu, z materjo Postavo nad glavo, ki mu dopoveduje: »Bog vse vidi, Bog vse ve, greh se delati ne sme.«

    Tudi deklico je zalezovala Postava. Oba sta se svojih otroških grehov morala spovedovati pri župniku Marjanu, ki je z nadjazovsko pretanjenostjo preiskoval njune grešne misli. Fantiču je v spovednici ukazal: »Ne boš več hodil k tisti pri jezeru ...« Pri njem je bil pri spovedi še enkrat, potem nikoli več ni stopil v spovednico. Še danes, po oseminštiridesetih letih, je zapisal, ga strese ob spominu na smrad iz spovednikovih ust. Nekega dne, kmalu po tem, se je spet znašel ob Bohinjskem jezeru, kjer so našli truplo. Tedaj se mu je življenje postavilo na glavo in zbežal je proti Komni, mimo Batognice pod Krnom in naprej proti Italiji.

    Ko norci dobijo domovinsko pravico

    Župnik Marjan, in tu se fiktivna zgodba spremeni v resnično, je dolga leta zlorabljal deklico Polono. Slovel je po dolgem ošiljenem nohtu na mezincu. Vedno znova je z njim pritiskal v kožo na njeni roki. Bolelo jo je, ko jo je prvič zlorabil. Govoril ji je cukrček. Rekel ji je: »In zapomni si, nikomur niti besedice! To je samo najina skrivnost.« Tega avgustovskega dne 1976 se ni vrgla v smrt s Hudičevega mostu, ni se pognala pod kolesa tovornjaka, ohranil jo je nagon po preživetju. Doma si je v kopalnici z »žajfo« in nohti skorajda do krvi drgnila kožo, da bi s telesa sprala krivdo, ki ni bila njena. Potem se je ta postopek ponavljal še leta in leta. Poročila se je leta 1982, ni še dopolnila 18. leta, bila je v šestem mesecu nosečnosti. Župnik Marjan jo je v letih, ki so prihajala, posilil še trikrat.

    Polona ni bila edina. Tu je bila še Urška, tu je bila Metka, ki je tudi morala spoznati skrivnosti ošiljenega nohta. Metka in Polona sta si na neki točki zaupali skupno skrivnost. Tedaj ji je Polona povedala, da bo župnika Marjana prijavila. Medtem ga je škofija iz Bohinja prestavila v Preddvor in kasneje v Ljubljano.

    Avtor knjige Matej Šurc.  FOTO: Jože Suhadolnik
    Avtor knjige Matej Šurc.  FOTO: Jože Suhadolnik

    Bilo je leta 2009, ko je s prijavo vstopala v nadškofijsko poslopje. Tu se je začelo novo poglavje trpinčenja, ki navadno iz žrtev naredi žrtev še enkrat. Bralec si bo lahko prebral, kako so potekali ti postopki.

    Avtor bo nato zgodbo od Polone pripeljal do Janeza, ki je vse življenje sanjal, da bo postal misijonar. Vpisal se je na poljansko gimnazijo v Ljubljani, živel v samostanu, ta je služil kot dijaški in študentski dom. Zanje je skrbel duhovnik lazarist Jože, imel pa je svojo temno plat, temni obraz, ki se bo Janezu prikazoval v neprespanih nočeh. Tam je bil tudi Metod, duhovnik Jože ga je s svojimi zlorabami zlomil. Slednji je pripadal močnemu in vplivnemu omrežju redovnih veljakov, ki so morali vedeti za dogajanja. Žrtve so ob teh dejstvih doživljale nič manj kot občutek popolne nemoči. Janez se je leta 1995 po redovni liniji odpravil v Kolumbijo in se tam spet srečal s praksami zlorabe. Tudi v Južni Ameriki so se dogajale take stvari.

    Čez toliko let bo Južna Amerika dala papeža, Bergoglia, ki se bo dal imenovati Frančišek, in on se bo spolnim zlorabam v Katoliški cerkvi namenil narediti konec. Janez, ki je medtem že postal duhovnik, je po telefonu poklical južnoameriškega brata in mu na vprašanje, kaj to zanje pomeni, rekel: »To pomeni ..., da smo norci v Sloveniji dobili domovinsko pravico.«

    V protestu s črnimi baloni

    Leta 2014 je Janez obiskal predsednika države Boruta Pahorja. Začelo se je s Pahorjevim »Kako vam lahko pomagam?« in nadaljevalo s patrovim pozivom, naj pri škofih posreduje glede njihove neodzivnosti na pedofilske škandale.

    Polona se je po več letih spet sestala s patrom Janezom. Janez ji je povedal o sprijenosti Cerkve in države, ki tudi nič ne naredi v tej smeri. Tudi Metka se je sestala s patrom Janezom. V nadaljnjih opisih se avtor Matej Šurc spusti v razglabljanja o Cerkvi, o njeni doktrini, zgodovini in ideologiji. Pride tudi do znamenitega Boston Globa, časopisa, ki je v času papeža Janeza Pavla II. prvi tako temeljito in obsežno razkril omrežje pedofilije v Katoliški cerkvi.

    Pride tudi do argentinskega papeža Frančiška, ki bo postal Janezov prijatelj. In ta zgodba ni fiktivna, je resnična. Tokrat je gora prišla k Mohamedu, kajti papež je bil tisti, ki je poklical patra Janeza. Bilo je leta 2020 pozimi. Po jutranji maši se je lotil žaganja drv, ko mu je zazvonil telefon: »Dober dan, tukaj papež Frančišek.« Potem je papeža večkrat obiskoval v Rimu in mu pripovedoval o zlorabah. Papeža je zanimalo, kaj se je dogajalo v samostanu lazaristov v Sloveniji.

    Vzpostavili sta se dve fronti dogajanja. Ena, s pokritjem papeža Frančiška, je terjala resnico, katarzo in pokoro, druga, s pokritjem slovenske visoke duhovščine, se je utapljala v alibični govorici, navidezni iskrenosti, a z močnimi utežmi in zavorami pri konkretnih dejanjih. To bo patra Janeza in njegovo skupino nagnilo k javnemu protestu (s črnimi baloni) pred predsedniško palačo, ko bo predsednik države Borut Pahor podeljeval odlikovanje slovenskemu kardinalu Francu Rodetu.

    Vsega hudega me brani. FOTO: promocijsko gradivo
    Vsega hudega me brani. FOTO: promocijsko gradivo

    Ko se je v Ljubljani razvedelo, da je bil Janez pri papežu, piše avtor, so padala vprašanja, ali jih je obrekoval. Vprašanja so bila retorična in so vodila v sklep, da je Janez komunist in prevratnik. Po poteku pogodbe z nadškofijo, po kateri je Janez služboval na mali fari nad Poljansko dolino, ga je nadškof, menda skladno s predpisi, poslal nazaj v misijonsko družbo lazaristov. Spet se je moral soočiti s starimi travmami.

    Glede na prijateljstvo s papežem ga je na pogovor poklical apostolski nuncij Jean-Marie Speich. Srečanje z njim mu je odprlo oči, o njem je dobil pozitiven vtis. Napotil ga je, naj ravna na podlagi stvarnih dokumentov.

    Knjiga izzveni v upanje in vprašanje, ali bo žrtvam uspelo zlomiti zaroto cerkvenega zamolčevanja. FOTO: Mbbirdy Getty Images/istockphoto
    Knjiga izzveni v upanje in vprašanje, ali bo žrtvam uspelo zlomiti zaroto cerkvenega zamolčevanja. FOTO: Mbbirdy Getty Images/istockphoto

    Temu dejstvu v knjigi sledijo številne zgodbe in prigode s slovenskimi cerkvenimi uradniki, potem zgodbe iz Francije, Nemčije pa nazaj do Slovenije, kjer so se slovenske žrtve znašle v predpeklu administrativnih postopkov, ki se niso hoteli premakniti z mrtve točke. Pripoved je posvečena tudi slovenskim duhovnikom v misijonih, natančneje v Afriki, od koder so (iz Konga) prihajala poročila o spolnih zlorabah.

    Ko se zgodba konča v samotni koči

    Tako bo avtor knjigo pripeljal v tisto, kar imenuje »grande finale«. Na tem mestu se bodo razvile resnice o kalvariji, ki je doletela škofa Urana v razmerju do kardinala Rodeta. Popisana je tragična zgodba o zlorabah redovnic skupnosti Loyola, ki jih je zagrešil jezuitski pater Marko Rupnik. Decembra 2022 je italijanska tiskovna agencija Ansa objavila, da so bile obtožnice zoper Rupnika vložene, vendar je primer zastaral. Duhovnik in umetnik Marko Rupnik je v Vatikanu najvplivnejši slovenski dostojanstvenik, bolj kot Franc Rode ali drugi slovenski škofje, zapiše Šurc. Imenuje ga »mozaičar«. Zlorabe so se začele že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Tedaj je bilo v skupnosti Loyola štirideset redovnic. Do časa, ko se je razvedelo za zlorabe, naj bi jih Rupnik zlorabil vsaj dvajset.

    Tudi v njegovem primeru se je izkazalo, kako se je Cerkev glede primera obnašala alibično. In tu vidimo eno od namer knjige, namreč pokazati, da se Cerkev ne bi smela izmikati, temveč ravnati načelno in kategorično. Žrtve na jasen in dokončen odgovor na svoja pričevanja neuspešno čakajo leta in leta. In skupaj z dvema Rupnikovima žrtvama, Glorio Branciani in Mirjam Kovač, pove: »Naše zgodbe se povezujejo v večji mozaik ...«

    Angel se je dvignil prav iz pepela in povsem enaki, verjetno tudi avtorjevi, sta vera in zgodba ustanovitelja te katoliške institucije. FOTO: Matej Družnik
    Angel se je dvignil prav iz pepela in povsem enaki, verjetno tudi avtorjevi, sta vera in zgodba ustanovitelja te katoliške institucije. FOTO: Matej Družnik

    Zato knjiga izzveni v upanje in vprašanje, ali bo, posebej po tem, ko jih je sprejel pokojni papež, žrtvam pod novim pontifikatom uspelo zlomiti zaroto cerkvenega zamolčevanja ali se bo, kot vedno, tej instituciji spet uspelo postaviti na stare grešne tire.

    Začetna in končna zgodba o fantu, ki je v svet pobegnil od Bohinjskega jezera, sugerira, da se take zgodbe končajo v samotni koči, ki spominjajo na pozabo in pepel. Toda ptič Feniks se je dvignil prav iz pepela in povsem enaki, verjetno tudi avtorjevi, sta vera in zgodba ustanovitelja te katoliške institucije.

