Kdor ima rad življenje, ne bere

Michel Houellebecq je z romani, ki realistično mapirajo zagate sodobnega sveta, dosegel svetovno slavo. Manj znano pa je, da je, preden je začel pisati leposlovje, napisal esej o Howardu Phillipsu Lovecraftu, ameriškem pisatelju z začetka 20. stoletja, katerega delo v vseh pogledih, razen morda v mizantropiji, ne bi moglo biti bolj drugačno od Houellebecqovega. Lovecraft je bil namreč popolnoma neuspešen in desetletja povsem prezrt pisatelj zgodb, ki so predstavljale nov mejnik v literaturi fantastike in groze. Kot je v pozneje napisanem predgovoru pojasnil Houellebecq, je esej H. P. Lovecraft: proti svetu, proti življenju pravzaprav njegov prvi roman, v katerem nastopa le ena oseba, torej Lovecraft, in v katerem so opisana zgolj preverjena dejstva. In resnično je življenje Howarda ...