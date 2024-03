Kje ste bili, ko so ubili Johna F. Kennedyja?

Don DeLillo

Tehtnica

prevod Jasmin B. Frelih, Beletrina

Ameriški pisatelj, dramatik, scenarist in esejist Don DeLillo se po Belem šumu in Kozmopolisu v slovenščini predstavlja še z romanom Tehtnica. Znan je po družbenokritičnem in satiričnem pisanju, v katerem kritizira konformistične sisteme, analizira ideološke konflikte in samosvoje meša (pop)kulturne reference. Tehtnica je njegov deveti roman, izšel je leta 1988, gre pa za fiktivno študijo atentata na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ki ga je izvedel Lee Harvey Oswald leta 1963. Pripoved sledi povezanima, a ločenima zgodbama dveh likov, atentatorja, ki ga spremljamo epizodično od otroštva do smrti, in Nicholasa Brancha, arhivista pri Cii, ki mu je bila dana monumentalna naloga, da v koherentno zgodbo splete fragmente, povezane s Kennedyjevo smrtjo.

Katixa Agirre

prevod Barbara Pregelj, Malinc

Katixa Agirre je diplomirala in doktorirala iz avdiovizualne komunikacije na Univerzi baskovske dežele, na kateri tudi predava. Piše v baskovščini. Sprva je pisala predvsem besedila za mladino in kratke zgodbe, v zadnjih letih pa jo zanima zlasti roman. Roman Matere ne, ki je izšel leta 2019, je bil nominiran za več prestižnih nagrad in ovenčan s prevodno nagrado etxepare. V njem se prepletata zgodbi dveh mater. Ena mati umori svoja desetmesečna dvojčka. Neka druga mati, neimenovana glavna junakinja in pripovedovalka v romanu, pa bo kmalu rodila. Med rojevanjem se nenadoma zave, da je nekoč spoznala detomorilko. S tem se začne njena obsedenost, da bi razumela njo in ozadje storjenega zločina. Zato v službi zaprosi za neplačan dopust, ki ga ne nameni vzgoji svojega otroka, temveč ustvarjanju in pisanju.

Cara Hunter

prevod Marko Bogataj, Učila

Mednarodno uspešna angleška pisateljica kriminalk Cara Hunter se je z Umorom v družini takoj uvrstila med uspešnice Sunday Timesa in New York Timesa. Roman je zastavila kot nizanje namigov, pri čemer je bralec aktivno vključen v reševanje umora. Oktobra 2003 so Luka Ryderja, očima priznanega filmskega ustvarjalca Guya Howarda, ki je bil takrat star deset let, našli mrtvega na vrtu njihovega doma v predmestju. Primera niso nikoli rešili. Howard in njegovi sestri so bili v času umora v hiši, a vsi prisegajo, da niso ničesar videli. Kljub odmevni preiskavi in nenehni medijski pozornosti niso nikogar obsodili. Zdaj je tu nova spletna serija Zloglasni, posvečena preiskovanju in morebitni rešitvi tega slavnega nerešenega primera. Leta pozneje si skupina strokovnjakov ponovno ogleda dokaze in pride do pretresljivih odkritij.

Alex Knight

prevod Matejka Križan, Lynx

Britanski romanopisec Alex Knight, ki živi blizu Glasgowa, je po uspešnem napetem trilerju Preganjan napisal še enega, prav tako napetega. Naključje usodno vpliva na Thessaly, ki je na dolgi poti domov. Ker lije kakor iz škafa, jo premaguje utrujenost, zato se ustavi v obcestni okrepčevalnici, da bi se spočila. Namenjena je na prijateljev pogreb. Čeprav vedno poln življenja, naj bi naredil samomor. Medtem ko razmišlja o tem, da se bo morala takoj po sedmini vrniti v službo in se spet voziti nekaj ur, jo nenadoma predrami glas iz preteklosti. Glas, ki ga ne bo nikoli pozabila. Pred dvajsetimi leti ji je ubil brata, a nocoj ga je našla – morilca svojega brata, ki je izginil brez sledu. Thessaly začne razkrivati drugo življenje Casperja Sturgisa, zvestega moža in predanega očeta, toda kopanje po preteklosti prinaša smrtonosne posledice. Maščevanje je tako blizu. Z. M.