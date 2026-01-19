  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Kjer je Kosovel pasel svojo kozo in poslušal vršenje borov

    Kosovelova domačija, soba in pot – prostori, v katerih je bival Srečko Kosovel, bodo spomladi zaživeli kot živahno kulturno središče.
    Srečko Kosovel je pokopan na pokopališču blizu domačije, kjer počivajo vsi Kosovelovi razen Srečkove sestre Karmele. FOTO: arhiv občine Sežana
    Galerija
    Srečko Kosovel je pokopan na pokopališču blizu domačije, kjer počivajo vsi Kosovelovi razen Srečkove sestre Karmele. FOTO: arhiv občine Sežana
    Pia Prezelj
    19. 1. 2026 | 06:00
    A+A-

    Moja duša je tiha, mirna sobica s črnimi zavesami, je v eni od pesmi zapisal Srečko Kosovel. Danes se v sobi, v kateri je bil rojen, poklanjajo njegovemu življenju in delu, enako velja za domačijo, obdano z mogočno glicinijo in številnimi hortenzijami, v kateri je pesnik preživel zadnja meseca življenja. Kot je poudarila njuna skrbnica Mateja Kralj, obiskovalcem Kosovelove sobe v Sežani in Kosovelove domačije v Tomaju poskuša ponazoriti, »kako zelo je bil Srečko predan umetnosti in zakaj je bil prepričan, da lahko umetnost polepša naše življenje ter nam pomaga pri oblikovanju boljše družbe in lepšega sveta«.

    »Ko sem kot dijakinja prvič vstopila v ta prostor, sem bila izredno navdušena; takrat se mi je odprla nova dimenzija Kosovelove poezije in začela so se moja raziskovanja zgodovinske avantgarde na različnih umetnostnih področjih,« se je Mateja Kralj spomnila svojega prvega srečanja s Kosovelovo spominsko sobo.

    Ta je od leta 1976 urejena v prostoru, v katerem so Kosovelovi živeli med letoma 1893 in 1906 in v katerem so bili rojeni tako Srečko kot njegovi sorojenci. V letu, ko zaznamujemo stoto obletnico Kosovelove smrti, mineva tudi 50 let od odprtja Kosovelove sobe, v kateri se obiskovalci lahko približajo pesniku tudi prek eksponatov, povezanih z njim, izdaj in videovsebin.

    Kot je dodala sogovornica, je med nami »dolgo živela podoba Srečka Kosovela kot pesnika Krasa in smrti. Marsikateri obiskovalec v njegovih pesmih še vedno vidi predvsem temo, grozo, smrt in negativne občutke, kar je po mojem mnenju zmotno, zato v Kosovelovem ustvarjanju poleg kritične misli iščemo tudi svetlobo in optimizem. V velik izziv mi je, da poskušam pesnika približati obiskovalcem in jih navdušiti nad njegovo avantgardno poezijo, ki se marsikomu zdi težka in nerazumljiva. Pomembno se mi zdi, da pesnika predstavim v vsej raznolikosti, heterogenosti in kompleksnosti ter da predstavim literaturo kot možnost za poglobljeno razmišljanje o lastnem življenju.«

    image_alt
    Srečko Kosovel: Pesnik obrobja, ki je postalo središče

    Kosovelova spominska soba je urejena v prostoru, v katerem so Kosovelovi živeli med letoma 1893 in 1906 in v katerem so bili rojeni tako Srečko kot njegovi sorojenci. FOTO: Jošt Gantar/arhiv občine Sežana
    Kosovelova spominska soba je urejena v prostoru, v katerem so Kosovelovi živeli med letoma 1893 in 1906 in v katerem so bili rojeni tako Srečko kot njegovi sorojenci. FOTO: Jošt Gantar/arhiv občine Sežana

    Kras, razklan kakor rana

    Po mnenju Mateje Kralj je ključno, da prek Kosovelovih del razkrivamo tudi identiteto Krasa, ki je »osnovna paradigma njegove biografije«, kajti iz Ljubljane, kjer je obiskoval realko in nato filozofsko fakulteto, se je vselej rad vračal na Kras, »kamor se je zatekel pred hrupom civilizacije in šumečimi transmisijami v tvornici svetovnega kapitala«.

    Rad se je sprehajal po gmajni, pasel kozo in poslušal vršenje borov. Večkrat se je primerjal s to pokrajino, saj pravi, da ljubi deželo, ljubi razvaljeni Kras, ožgan, razklan kakor rana njegovega lastnega jaza. V svoji baržunasti liriki, kot je poimenoval svojo impresionistično liriko, je podal čudovite opise Krasa. V njej najdemo motive, ki so vezani na tipične značilnosti pokrajine. Na ta način lahko obiskovalci Krasa spoznajo to pokrajino še z druge perspektive.«

    Kot je poudarila sogovornica, lahko torej ob prebiranju Kosovelove poezije pristneje podoživimo kraško pokrajino, slednje pa je mogoče tudi na pohodu po Kosovelovi poti od njegovega rojstnega kraja Sežane do Tomaja, kjer je pesnik preživel otroštvo in zadnja meseca življenja. Na devetkilometrski Kosovelovi poti nas pričakajo številne značilnosti kraške pokrajine; Mateja Kralj je opozorila na »kamnito pokrajino, borove gozdičke, burjo, brin, gmajno, bele poti med vinogradi, suhizid in značilno kraško arhitekturo«.

    Ker pa je pesnik kljub močni vpetosti v kraško pokrajino »presegel lokus Krasa, lahko identiteto Sežane, Tomaja in Krasa vključimo v širši evropski in tudi svetovni kontekst, Kosovelovo delo pa nudi ogromno iztočnic za trenutna politična, geopolitična in družbena vprašanja«.

    Skupnostni vrt bo vključeval tudi Knjižnico pod hruškami, »namenjeno branju v ambientu domačije in spodbujanju bralne kulture. V sadovnjaku smo načrtovali tudi zasaditev novih dreves.« FOTO: arhiv občine Sežana
    Skupnostni vrt bo vključeval tudi Knjižnico pod hruškami, »namenjeno branju v ambientu domačije in spodbujanju bralne kulture. V sadovnjaku smo načrtovali tudi zasaditev novih dreves.« FOTO: arhiv občine Sežana

    Kulturno in intelektualno središče

    Ključna za Kosovelovo življenje je bila tudi domačija v Tomaju, po naročilu Antona Kosovela zgrajena v slogu predmestnih vil, v kateri je danes na ogled spominska zbirka družine Kosovel. Tu je pesnik preživel zadnja meseca življenja in 27. maja 1926, star 22 let, umrl. Pokopan je na pokopališču blizu hiše, kjer počivajo vsi Kosovelovi razen Srečkove sestre Karmele.

    Mateja Kralj je poudarila, da so ob pesnikovem grobu že potekala številna branja njegove poezije. »Tudi v bodoče si želim, da bi Kosovelov grob ostal pomemben 'romarski' prostor za ljubitelje poezije,« je poudarila in dodala, da je bila Kosovelova domačija od začetka bogato kulturno in intelektualno središče.

    »To je bila že v času, ko je tam živela družina Kosovel, kar je bilo še pomembneje v času italijanske okupacije, saj so Kosovelovi ohranjali stike z Slovenci v Kraljevini SHS. Poleg tega so imeli stike tudi drugod po Evropi, na primer na Dunaju in v Münchnu. Na domačiji je do smrti leta 1989 živela Srečkova najstarejša sestra Antonija Kosovel, ki je rada občasno sprejemala obiskovalce in jim je z veseljem pripovedovala o najmlajšem bratu. V hiši danes lahko občudujemo delno ohranjene osebne predmete ter stanovanjsko opremo kraškega pesnika in njegove družine, med stenami domačije je še vedno čutiti srce te družine, ki, žal, nima več nobenega potomca.«

    Na devetkilometrski Kosovelovi poti vidimo številne značilnosti kraške pokrajine. FOTO: Jošt Gantar/arhiv občine Sežana
    Na devetkilometrski Kosovelovi poti vidimo številne značilnosti kraške pokrajine. FOTO: Jošt Gantar/arhiv občine Sežana

    Skupnostni vrt in paviljon

    Da bi Kosovelova domačija, ki jo upravlja Kosovelova knjižnica Sežana, tudi v prihodnje živela ne le kot spominska hiša, temveč tudi kot živahno, razvejeno kulturno središče, je pod okriljem sežanske občine trenutno v procesu obnove, ki vključuje statično utrditev, prenovo fasad, delno sanacijo strehe, zamenjavo stavbnega pohištva, energetsko sanacijo ter preureditev prostorov. Obnovljena bosta še tamkajšnji paviljon in lopa, revitaliziran bo tudi vrt v velikosti 590 kvadratnih metrov (uredili bodo poti, zasadili avtohtone rastline ter zasnovali skupnostni vrt, namenjen uporabi v sklopu dogodkov, kot so zeliščarske delavnice).

    Največja sprememba je vsebinska, je poudarila Tjaša Likar, pri občini Sežana med drugim zaposlena kot strokovna sodelavka za kulturo, saj bo domačija spomladi »zaživela kot sodoben večnamenski prostor, v katerem se bodo srečevale različne generacije in v katerem bodo s premišljenim programom zaživele raznovrstne vsebine s področja kulture, izobraževanja in turizma«.

    Domačija se bo ponašala tudi z novimi programskimi prostori in multimedijskimi vsebinami, vrtni paviljon bo deloval kot vstopna točka za obiskovalce, skupnostni vrt bo vključeval tudi Knjižnico pod hruškami, »namenjeno branju v ambientu domačije in spodbujanju bralne kulture. V sadovnjaku smo načrtovali tudi zasaditev novih dreves.«

    Pritličje domačije bo zajemalo pisarno za delovanje društev in organizacij, obstoječa muzejska zbirka bo urejena v sodoben in interaktivni muzej, novosti pa bodo umeščene v prvo nadstropje, ki si ga pred obnovo ni bilo mogoče ogledati, kot izobraževalni prostor bo zaživela tudi prej zapuščena klet. Kot je poudarila sogovornica, so v okviru projekta obnove zasnovali približno 30 dogodkov, ki bodo v prihodnjih treh letih bogatili dogajanje na domačiji ter dopolnjevali temeljno interpretacijo Kosovelove dediščine in zapuščine družine Kosovel.

    V ospredju omenjenega programa bodo »literarni dogodki, razstave, pogovori in manjše prireditve, izobraževalne vsebine za različne starostne skupine ter medgeneracijski in skupnostni programi. Domačija bo tudi prostor za ustvarjalne procese, delavnice in povezovanje z lokalnimi ustvarjalci ter turistično ponudbo Krasa.«

    Slednje je ključno, je poudarila Tjaša Likar, saj »z ohranitvijo, prenovo in programskim oživljanjem domačije ne varujemo zgolj kulturnega spomenika, temveč tudi krepimo zavest o Krasu kot prostoru ustvarjalnosti, misli in refleksije ter utrjujemo kraško identiteto, obiskovalcem pa ponudimo razumevanje in doživetje kulturnega utripa Krasa. In prav to s Kosovelom presega regijske meje.«

    Sorodni članki

    Kultura  |  Knjiga
    Intervju s kosovelologom

    Janez Vrečko: Pred nami je znova neznani Kosovel

    Kosovel je ustvarjal v začetkih temeljev novega razumevanja sveta, poudarja Janez Vrečko. Branje njegovega dela zato zahteva metodološko večglasje.
    Nina Gostiša 18. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Kosovelovo leto: Krivica je krivica, naj se zgodi enemu ali milijonom

    Prihajajoče leto bo posvečeno izjemnemu opusu in nazorom Srečka Kosovela, enega od naših največjih pesnikov.
    Pia Prezelj 22. 12. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    NUK

    Postati tajnik Srečka Kosovela

    Pod okriljem Narodne in univerzitetne knjižnice za ohranjanje in dostopnost pesnikovega rokopisnega opusa skrbijo tudi prostovoljci.
    Pia Prezelj 30. 7. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    EU po grožnjah ZDA poudarja enotnost

    Po Trumpovi napovedi carin za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake, Nemčija svoje domnevno že umika. Medtem EU poudarja enotnost.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Iran

    Islamska republika je menda (spet) pred kolapsom

    Kdor meni, da je padec režima mul neizbežen, se mora spomniti, da so tej oblasti velikokrat pisali osmrtnice, prvič že kmalu po napadu Iraka na Iran leta 1980.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Kosovelovo letoSrečko KosovelKrasSežanaTomajKosovelova sobaKosovelova domačija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Natalija Bratkovič: Kmetija letos ponuja drugačne boje, nove štirinožne prijatelje in detektive v akciji

    Tudi letošnji resničnosni šov Kmetija, ki bo na sporedu Pop TV od ponedeljka, 2. februarja, bo vodila Natalija Bratkovič.
    19. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srečanje v Davosu

    Davos bo zaradi Trumpa pester kot še nikoli

    Srečanje s sloganom Duh dialoga bo v švicarsko letovišče zvabilo več kot šestdeset voditeljev držav.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 07:40
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Hitro slovo Slovenke od Melbourna

    Veronika Erjavec je že v uvodnem krogu prvega letošnjega teniškega turnirja za grand slam v Avstraliji naletela na previsoko oviro.
    19. 1. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V trčenju hitrih vlakov v Španiji najmanj 39 mrtvih, več kot 150 ranjenih

    V nesreči je ranjenih 152 ljudi, od tega jih je najmanj 24 huje poškodovanih. Vzrok nesreče uradno ni znan.
    19. 1. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: preproste jedi za sproščeno kuhanje med tednom

    Za vas imamo okusne in preverjene recepte, s katerimi bo kuhanje lažje, hitrejše in brez vsakodnevnega stresa.
    Odprta kuhinja 19. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Hitro slovo Slovenke od Melbourna

    Veronika Erjavec je že v uvodnem krogu prvega letošnjega teniškega turnirja za grand slam v Avstraliji naletela na previsoko oviro.
    19. 1. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V trčenju hitrih vlakov v Španiji najmanj 39 mrtvih, več kot 150 ranjenih

    V nesreči je ranjenih 152 ljudi, od tega jih je najmanj 24 huje poškodovanih. Vzrok nesreče uradno ni znan.
    19. 1. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: preproste jedi za sproščeno kuhanje med tednom

    Za vas imamo okusne in preverjene recepte, s katerimi bo kuhanje lažje, hitrejše in brez vsakodnevnega stresa.
    Odprta kuhinja 19. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo