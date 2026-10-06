Kjer se talijo led, demokracija in zmožnost sobivanja

So knjige, ki jih je, če imamo čas in voljo, fino prebirati. In so knjige, ki jih, čas in volja gor ali dol, preprosto moramo prebrati. Takšna je enajsta knjiga Boštjana Videmška, ki nas povede daleč na sever ter v prepletu raziskav, odprav in pogovorov s strokovnjaki večplastno razgrne dejstvo, da se sočasno »talijo led, demokracija, zmožnost sobivanja in, posledično, tudi mir«. Gre za knjigo, ki nam pomaga razumeti vse ključne gradnike tako naše sodobnosti kot morebitne prihodnosti, ob tem pa nas opremlja ne s cinizmom ali apatijo, pač pa z upornostjo in pogumom. Arktika, ki se segreva štirikrat hitreje od svetovnega povprečja, ni le kraj, kjer je mogoče »v živo spremljati izginjanje starega sveta«, pač pa tudi »veliko geopolitično bojišče: frontna črta prihodnosti«. FOTO: promocijsko ...