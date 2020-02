Klara in Felicita pod srečno zvezdo

Deklici Klara in Felicita ubereta vsaka svojo pot. Foto promocijsko gradivo

Iskreno, brez moraliziranja

Izzivi otroštva so za vsakega drugačni. Foto promocijsko gradivo

ℹHelena Kraljič ​Pod srečno zvezdo

ilustracije Tina Dobrajc

​Morfemplus, 2019

Slikanica Pod srečno zvezdo Hnam ponudi v branje zgodbi deklet različnih značajev, ki prihajata iz različnih okolij. Njuni življenjski poti sta različni, Klara je nemirnega, radovednega duha, željna znanja in novih izkušenj, medtem ko Felicita bolj lenobno zre v svet, okolica je ne gane, obveznosti potiska v nedoločljivo prihodnost.Felicita se izgovarja na svoje ime, ki pomeni sreča. Prepričana je, da ji je bila sreča položena že v zibelko, pričakuje, da ji bo zagotovila varno in uspešno življenje. Šele ko deklici dovolj odrasteta in začneta hoditi v šolo, se izkaže, da je Felicita v svoji lenobi veliko zamudila, ni se naučila šteti, napisati svojega imena, prav tako ne skače enako daleč kot vrstniki. Počuti se odtujeno in izločeno, ali bolje, sama se izloči, ker se ne počuti dovolj dobro. Gre torej za realistično zgodbo, ki osvetljuje zelo konkretne življenjske situacije, s katerimi se srečujejo otroci. Avtorica pa ne pusti Felicitine stiske porazno izzveneti, saj ob spoznanju, da njen pristop ni bil pravi, najde oporo v starših. Torej tam, kjer opora mora biti. Očitno je njeno družinsko jedro zdravo, saj prav z njihovo pomočjo hitro nadoknadi zamujeno in tako spoznamo, da je sreča, na katero se je ves čas izgovarjala, še kako resnična – to je njena družina.Dinamika pripovedi in dolžina zgodbe sta skrbno umerjeni, knjiga bo najbolje odmevala med mlajšimi bralci in pri predšolskih malčkih. Osvežujoče je, da se avtorica ne zateka v moraliziranje, v ostrenje konfliktov in iskanje zunanjih krivcev, prej dobimo občutek, da obstajajo različne poti do cilja, kar je nekaj običajnega in vsakdanjega, če je le osnovna družinska skupnost dovolj trdna, ljubeča in pozorna. Sporočilo je torej osvobajajoče, nič ni zamujenega, ne smemo vrednotiti in obstojati drugačnih pristopov ali pogledov. Prav tako ne smemo biti nestrpni in vihati nosu nad drugačnostjo. Stiske drugih pogosto tičijo drugje, kot bi pričakoval zunanji opazovalec.Slikanica Pod srečno zvezdo, ki je izšla pri založbi Morfemplus, je nepredvidljivo, tarčno in premišljeno delo, ki spodbuja k razmišljanju tako mlade bralce kot starše, ki se še vedno prepogosto ne zavedajo svoje vloge in vpliva na otrokov razvoj. Ob čarobnih ilustracijah, s katerimi je zgodbi dodala sodoben in hkrati nekoliko nostalgičen podton, in primerni dolžini besedila je slikanica odlična izbira kot pravljica za lahko noč. Vsekakor izdaja, ki si zasluži pozornost.