FOTO:Klasična literatura nikoli ne neha nagovarjati

Špela Pavlič je literarna komparativistka in bibliotekarka, v kulturi dela od leta 2008, ko je kot sodelavka Društva slovenskih pisateljev sodelovala pri organizaciji in izvedbi festivala Slovenski dnevi knjige, mednarodnega literarnega festivala Vilenica, urejala je revijo Litterae Slovenicae in različna dela s področja leposlovja in humanistike. Na rokopisnem oddelku NUK je urejala literarne zapuščine slovenskih ustvarjalcev in pripravila več razstav. Od leta 2014 je izvršna urednica zbirke Beletrina in posebnih izdaj založbe Beletrina. Uredila je več kot 150 knjig, eden večjih projektov zadnjih let pa bo letos ugledal luč ...