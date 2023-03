Klestim se, včasih tudi razgaljam

V nadaljevanju preberite:

Danes 24. marca 1953 rojena ustvarjalka praznuje okrogli jubilej, zaznamovale so ga kar štiri knjižne izdaje. V pogovoru je povedala:

Ženska ali ne, obstajati je nenehen izziv za posameznika, za človeštvo in za vse, kar leze, plava, leti ali gre, pa še za vse s koreninami ali kar lebdi ali se prisesava ... Ostati ženska ni odločitev, je usoda. Tudi polomljena, zbita, zašuštrana ženska je še vedno ženska. Da je ta svet tukaj svet moških, vedno težje trdim, saj so 'ženski problemi' pretirano izpostavljeni. So pa seveda svetovi, v katerih so moški močnejši od žensk, glasnejši, nasilni, nepravični in posesivni.