    Knjiga

    Knjiga čudes, tako resničnih kot izmišljenih

    Knjiga Denisa Johnsona je bil ob izidu razglašen za eno najlepših ameriških novel 21. stoletja
    Novela je zgodba o naravi, preživetju v globoki samoti in osamljenosti. Na fotografiji prizor iz filma Sanje o vlaku, ki je bil posnet po knjigi. FOTO: promocijsko gradivo
    Galerija
    Novela je zgodba o naravi, preživetju v globoki samoti in osamljenosti. Na fotografiji prizor iz filma Sanje o vlaku, ki je bil posnet po knjigi. FOTO: promocijsko gradivo
    Irena Štaudohar
    10. 2. 2026 | 08:00
    9:55
    A+A-

    Kako je lahko celotno življenje stisnjeno med 120 strani? Kako lahko tako globoko začutimo ameriški ep, neskončno naravo, družinsko tragedijo, zgodbo o posamezniku, zgodovino v zgolj dobri uri, kolikor potrebujemo, da preberemo knjigo Sanje o vlaku Denisa Johnsona? In vendar je vse tam. Tudi čas. In neskončen prostor ameriških gozdov.

    Roman oziroma novela pripoveduje življenjsko zgodbo Roberta Grainierja, ki živi na ameriškem zahodu, obdanem z divjino in železnico. Ni ne revolveraš ne iskalec zlata. Je tih človek, ki opravlja težaško delo. Rodil se je staršem, ki jih nikoli ni spoznal, in kakšnih osemdeset let pozneje umre sam v koči, brez kogarkoli, ki bi ga našel.

    Denis Johnson

    Sanje o vlaku

    prevedla Anja Bakan

    Založba UMco, 2026

    d
    d

    Zgodba se začne na začetku 20. stoletja, ko je Grainier še mlad in je eden od delavcev, ki gradijo železnico v še povsem divji pokrajini. Potem spremljamo njegovo, življenje, ki teče od tradicionalne, divje Amerike proti sodobni družbi in industrializaciji. Grainier se poroči, ima ljubečo ženo Gladys in dve hčeri, a gozdni požar vse pokonča. Potem v naravi živi kot samotar in knjiga postane pripoved, ki prepleta sanje in resničnost. Novela postane skoraj mistična. Polna duhov. Pa tudi bestiarij nenavadnih bitij, ki jih vidi glavni junak – od najdebelejšega človeka na svetu do volčjega dečka in Elvisa Presleyja.

    »Grainier je razmišljal, da je najbrž edino živo bitje na tem jalovem območju. Ko pa je stal na svojem nekdanjem domačem terenu in govoril sam s sabo, je z vrhov v daljavi zaslišal odgovor volkov, nato so tem volkovom odgovorili drugi in nazadnje je prepevala vsa dolina. Tudi ptice so bile tu, ki sicer niso ravno nabirale hrane, so se pa med preletom uničene pokrajine za hip odpočile. Gladys je bila blizu oziroma vsaj njen duh. Obšel ga je občutek, da nedaleč stran leži nekaj, kar je bilo njeno in hčerkino, last obeh. Toda kaj?«

    Zgodovina usode

    Dogodek na začetku romana nekako zaznamuje njegovo življenje, saj se ves čas sprašuje, ali se slabe stvari, ki si jih storil, lahko kdaj obrnejo proti tebi. Ali je sam priklical gorje nad svojo družino? Ali sta žena in deklici umrli zaradi njegovih moralnih spodrsljajev? Je preklet? Ga kaznuje Bog?

    Knjiga na trenutke teče in zveni kot Sveto pismo, čeprav v njej ni zgodb o Bogu. Ko sem jo brala, sem premišljevala o Whitmanu in njegovim hvalnicam Ameriki – naravi in preprostim ljudem, o Hemingwayu, saj je pisateljev jezik minimalističen, a kljub temu iz njega vreta skorajda električna srčnost in moč. Stavki so kratki, pogosto opisni, brez psiholoških analiz, vendar prav ta zadržanost ustvari globoko čustveno resonanco. Bralec ni voden, temveč prepuščen prostoru med vrsticami, kjer se življenje ne interpretira, ampak zgolj zgodi. »Je knjiga čudes, tako resničnih kot izmišljenih, o velikih lokomotivah, ki so prečkale celino, in žagah, ki so osvojile velike gozdove, o prekletstvu preganjanega 'Kitajca', ki (morda) prinese pogubo Grainierjevi ženi in hčerki ter njihovi mali koči v gozdu, o velikem požaru, ki ga bo Grainier pomnil vse življenje, kot nekaj biblijskega v sodobnem času,« je o njej zapisal pisatelj Anthony Wallace.

    Pisateljevo brezno

    Johnson pri nas ni preveč poznan. V slovenščino je že pred leti Andrej E. Skubic prevedel njegov roman Angeli. Najbolj je znan po zbirki kratkih zgodb Jezusov sin iz leta 1992, ki je avtobiografska zgodba o zasvojenosti, s katero se je spopadal. Pisatelji, kot so George Saunders, Philip Roth, Zadie Smith in Jonathan Franzen, njegova dela obožujejo in ga radi primerjajo s Twainom in Faulknerjem. In res, novelo Sanje o vlaku bi lahko napisal tudi nekdo, ki je živel v daljnih časih.

    Bil je skrivnostni pisatelj, ki ni veliko govoril o sebi in se je skrival pred mediji, skoraj ni dajal intervjujev in ni prihajal na slovesnosti po nagrade. Njegova preteklost je bila mračna. Konec osemdesetih je kupil kočo v Idahu, tam je napisal Sanje o vlaku, v samoti, v gozdu.

    Kaj vse je preživel do takrat? Dva zakona. Sina je dobil, ko mu je bilo komaj 19 let. Njegov oče je bil državni uradnik in družina je živela na Japonskem, v Nemčiji, na Filipinih, v Kaliforniji, Arizoni … Tudi ko se je poročil, ni hotel poiskati službe – prodajal je drogo, kockal, mislil je, da se bo ukvarjal z ribolovom, a čolna, ki ga je kupil, ni znal splaviti v vodo. Bil je nasilen do svojih žensk, bil je na heroinu in tudi alkoholik. Zapirali so ga v psihiatrične bolnišnice, obiskoval je mnoge rehabilitacijske centre. Dolgo je trajalo, preden se je pozdravil. Zbirko svojih pesmi je kasneje posvetil vsem ljudem, ki jim je lagal.

    Film Sanje o vlaku je letos prejel kar štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film in prirejen scenarij. FOTO: promocijsko gradivo
    Film Sanje o vlaku je letos prejel kar štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film in prirejen scenarij. FOTO: promocijsko gradivo

    Knjigo Sanje o vlaku je začel pisati leta 1996. Bral je zgodovinske tekste, stare časopisne članke o moških, ki so živeli v gozdu, gnali živino čez zmrznjene reke, o nasilju nad kitajskimi priseljenci. Našel je anekdoto o moškem, ki je trdil, da ga je ustrelil njegov lastni pes, in jo je vključil v zgodbo. Rokopis je bil večkrat zavrnjen. Najprej je napovedoval zbirko novel, a je urednik, ki je zgodbo končno sprejel pod svoje krilo, obupal, ko je čakal na še kakšno, in je kratko novelo kar izdal.

    Zgodba in film

    Pisatelju uspe bralca postaviti natančno v divjo naravo, kar vonjamo lahko smrekove iglice in slišimo šume gozda: »Volkovi in kojoti so tulili brez prestanka vso noč, zvenelo je, kot da jih je na stotine, več, kot jih je Grainier kdajkoli slišal, in morda tudi druge živali, sove, orli – kaj točno, ni mogel uganiti – zagotovo vsaka žival z glasom vzdolž vrhov in grebenov, ki gledajo na reko Moyea, kot da nič ne bi moglo pomiriti nobene Božje živali. Grainier si ni upal spati, saj je vse to čutil kot nekakšno obsežno napoved, morda alarme konca sveta.«

    Priznam, da že nekaj časa ne gledam več Netflixa, niti nadaljevank niti filmov, saj se mi zdi, da scenarije piše umetna inteligenca, da zgodbe gledalca izpraznijo, namesto napolnijo, da so čigumi za možgane. Zato je film Sanje na vlaku, posnet prav po tej knjigi, kot bi prišel iz drugega sveta.

    Režiral ga je Clint Bentley, v glavni vlogi pa nastopa Joel Edgerton. Kako sploh posneti film po takšni knjigi, v kateri ni klasičnih prizorov in dialogov, ki bi jih bilo mogoče neposredno prenesti na ekran. Njena notranja napetost ne izvira iz konflikta, temveč iz minevanja. Iz časa, ki teče mimo človeka, ki mu ne poskuša slediti. Filmska adaptacija se mora zato odpovedati eni od temeljnih zakonitosti sodobnega filma: potrebi po stalnem gibanju zgodbe. In vendar nas tako kot knjiga postavi globoko v naravo, kot da svet gledamo z očmi dreves, mahu, rek, kot da divjina strmi v človeka. Kadri vztrajajo, tišina nosi pomene. Če je Johnsonova novela zgrajena iz zgoščene, skoraj asketske notranje pripovedi, kjer se življenje Roberta Grainierja razodeva v kratkih, ostro izrezanih prizorih in miselnih preskokih, film to notranjost razpre navzven.

    Največja razlika med knjigo in filmom je prav v teži časa. Johnson piše, kot da bi listal po albumu spomina: desetletja zdrsnejo v nekaj straneh, življenje se zgodi skoraj mimogrede, z brutalno lahkotnostjo usode. Bentleyjev film pa času ne beži. Nasprotno – zadržuje se ob sekanju dreves, ob hoji, ob pogledu v gozd, ob telesu, ki se stara.

    Robert Grainier v filmu ni le figura, temveč prisotno telo v prostoru, ki ga kamera nenehno meri: z drevesi, z gorami, z ognjem, z železnico, ki ne simbolizira zgolj napredka, temveč silo, ki reže pokrajino in življenje.

    In vendar film ne poskuša »razložiti« Johnsona. Ne poenostavlja njegove melanholije, ne zapolnjuje vrzeli, ki jih novela pušča odprte. Ravno nasprotno: zdi se, da si upa zaupati gledalcu tako, kot knjiga zaupa bralcu. Da ne bo vse razumljeno. Da ne bo vse izrečeno. Da ne bo vse potolaženo.

