Knjiga, ki hoče biti krožnik

Chef Bratovž, prvi slovenski kuhar, ki se je uvrstil na San Pellegrinovo lestvico World's 50 Best Restaurants – leta 2010 je zasedel 89. mesto – in prejemnik nagrade za prispevek k razvoju sodobne slovenske kulinarike ob izidu prvega vodiča Gault & Millau Slovenija, je o zdajšnjem neljubem stanju povedal: »Nihče si kaj takega ni mogel predstavljati, to bo velik udarec za gostinstvo in turizem, stroški so, prihodka pa nobenega, in zelo mogoče je, da marsikdo restavracije sploh ne bo več odprl.«



Kmalu tudi v angleščini

Za vsakega od devetsto izvodov knjige JB restavracija je chef Janez Bratovž na platno na platnicah naslikal unikatno naslovnico. Foto JB

Nagrade tudi za prvo knjigo

Velika žirija oglaševalskih nagrad New York Festivals, v kateri odločajo ljudje iz vodilnih svetovnih in butičnih oglaševalskih agencij, je predprejšnjo soboto oznanila letošnje zmagovalce: v kategoriji oblikovanja blagovne znamke v razdelku knjig je srebrno nagrado prejela knjiga, ki jo je podpisala agencija Futura DDB. To ni prva nagrada za drugo knjigo chefaV monografiji z naslovom JB restavracija, ki jo jeBratovž izdal konec predprejšnjega leta – chef je za vsakega od devetsto izvodov na platno na platnicah naslikal unikatno naslovnico v slogu svojih jedi – je, Američan v Sloveniji, ponudil niz zgodb o kuharjevih najljubših dobaviteljih.Ob izidu je Charney povedal: »JB je rdeča nit oziroma protagonist knjige, sicer pa smo v vsakem poglavju opisali eno sestavino in njenega proizvajalca.«Tem zgodbam je Bratovž seveda dodal svoje recepte, prilagojene in opisane tako, da si jih lahko privošči skuhati vsakdo sam doma. Oblikovanje je opravil njegov dolgoletni sodelavec, ki ga je Marketing magazin imenoval za oblikovalca desetletja, fotografiranje sta prevzelainBratovž je za Delo povedal: »Pri tej knjigi smo se našli ljudje, od katerih vsak obvlada svoj posel. Matjaž Tančič je eden najboljših fotografov daleč naokoli, Manca Jevšček je vrhunska fotografinja jedi, Noah Charney je super avtor, ni bil po naključju med finalisti za Pulitzerjevo nagrado, Žare Kerin je pa sploh vrhunski oblikovalec. Se sploh ne čudim, da je knjiga doslej dobila toliko nagrad.«Dodal je, da so knjigo sredi prejšnjega tedna natisnili še v angleščini, naročil je pripravo in tiskanje šeststo izvodov, s prodajo in distribucijo bo začel še ta mesec. Razlog za prevod? V njegovo restavracijo, je povedal, pride na kulinarično izkušnjo veliko tujih gostov in precejkrat so ga vprašali po knjigi. Zdaj jo bo imel. Dogovarja se tudi z butično newyorško založbo, ki bo poskrbela za promocijo in prodajo.Newyorška nagrada za knjigo JB restavracija ni prvo priznanje, agencija Futura DDB je lansko pomlad na slovenskem oglaševalskem festivalu v Portorožu z njo odnesla veliko nagrado in zlati nagradi v kategorijah oblikovanje in obrtna odličnost, na lanskem največjem azijskem oblikovalskem tekmovanju Ad Stars so ji namenili kristalno nagrado, Evropski klub umetniških direktorjev, ki nagrajuje najboljša oglaševalska in oblikovalska dela iz Evrope, pa je lani knjigi podelil zlato nagrado ADC*E v razdelkih ilustracije in fotografije in celotnega oblikovanja.Tudi Bratovževa prva knjiga, Zemlja – morje: okusi iz Slovenije, je imela lepo pot, v kategoriji monografij je na slovenskem knjižnem sejmu leta 2008 osvojila nagrado za najlepšo slovensko knjigo leta, na pariškem tekmovanju za najboljšo kuharsko knjigo leto kasneje nagrado za najlepšo knjigo v regiji, na slovenskem oglaševalskem festivalu pa grand prix za celostno grafično podobo.