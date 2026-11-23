Več kot sto dvajset let po njenem nastanku smo izpod rok s Sovretovo nagrado odlikovanega prevajalca Jerneja Županiča letos dobili slovenski prevod knjige Peganski bogovi Edwarda Johna Moretona Draxa Plunketta, 18. barona Dunsanyjskega, bolj znanega kot Lord Dunsany. Naslov knjige je v resnici malo zavajajoč, slovenska izdaja namreč poleg leta 1905 izdanih Peganskih bogov vključuje tudi Dunsanyjevo naslednje delo, Čas in bogovi iz leta 1906. Kot se za pomembnega aristokrata edvardijanske dobe spodobi, je lord Dunsany potoval po britanskih kolonialnih ozemljih, lovil v Afriki, se bojeval v drugi burski vojni in med velikonočno vstajo v Dublinu v glavo dobil irsko kroglo. Kadar ni potoval ali se bojeval, si je na družinskem gradu (ali v kateri drugi od številnih družinskih nepremičnin) čas ...