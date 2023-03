Knjiga o ljubezni, spominu in žalovanju

V nadaljevanju preberite:

»Pisanje zame ni več dejanje svobodne volje, stvar preživetja je,« je v zbirki esejev, intervjujev in drugih besedil Umetnost gladovanja iz osemdesetih let zapisal ameriški literarni zvezdnik, zdaj 76-letni Paul Auster. Prejšnji mesec je njegova žena Siri Hustvedt objavila, da so mu decembra diagnosticirali raka, pred dnevi pa je založba Faber & Faber napovedala izid njegovega novega romana.