Knjiga o naravi in o tem, kako jo dojemamo

Melissa Harrison je šele na podeželju začela opažati letne čase. Foto David Stevens

je redna kolumnistka časnika Times, tam vsak mesec objavi svoje zapiske o naravi, piše še za časnika Guardian in New Statesman in prilogo Weekend FT, je pa tudi avtorica več romanov in publicističnih del, med temi je bila odlično sprejeta knjiga Dež: štirje sprehodi v angleškem vremenu.Z zadnjim romanom, Vsi med ječmenom, v katerem je postavila v ospredje nevarnosti nacionalizma in ksenofobnosti, je bila lani ena od nagrajenk nagrade Evropske zveze za literaturo, zanj je prejela tudi nagrado verige Waterstones za najboljšo žepno knjigo leta, roman je bil knjiga leta po izboru časnikov Observer, New Statesman in Irish Times.Zdaj je londonska založba Faber & Faber sporočila, da bo izdala njeno knjigo Trmasta svetloba stvari. Urednicaje novico pospremila z mnenjem, da sodi Melissa Harrison med najboljše avtorje o človekovem odnosu do narave, njen novi roman pa je poziv k ukrepanju, napisan v omamnem slogu, »ki bo spremenil vaš pogled na svet«.Pisateljica v knjigi razgrinja doživetja, ki ji jih je prinesla selitev iz Londona, kjer je dve desetletji živela na podzemni železnici na poti v klimatizirano pisarno in nazaj domov. Malce bolj je začela okolje dojemati, ko si je omislila psa in morala na sprehod, ko pa se je preselila na podeželje v Suffolk, je šele začela opažati letne čase in tiho bogastvo narave.Knjiga bo v elektronski obliki izšla oktobra letos, mesec kasneje tudi v tiskani.