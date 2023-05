Knjiga, polna ironije in melanholije

V nadaljevanju preberite:

Žirija mednarodne nagrade booker, s katero nagrajujejo najboljša v angleščino prevedena literarna dela z vsega sveta, ki so izšla v Združenem kraljestvu in na Irskem, je prejšnji teden objavila zmagovalni naslov: z romanom Časovno zaklonišče sta slavila pisatelj Georgi Gospodinov, prvi bolgarski lavreat te nagrade, in prevajalka Angela Rodel, razdelila si bosta nekaj manj kot 58.000 evrov.

»To je roman, ki vabi k razmisleku in čuječnosti, prav tako nas gane, saj občutljivemu in natančnemu jeziku uspe v proustovskem duhu ujeti skrajno krhkost preteklosti,« je o nagrajenem romanu povedala predsednica žirije, francosko-maroška pisateljica Leïla ​Slimani.