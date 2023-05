Knjiga po meri bralca ali bralec po meri knjige

V nadaljevanju preberite:

Pred leti smo dobili nov prevod Pike Nogavičke, nedavno je Beletrina izdala drugi letnik jezikovno posodobljenih slovenskih in na novo prevedenih tujih mladinskih del, po približno pol stoletja beremo prav tako ponovno prevedenega Camusovega Tujca, po drugi strani se zdi Minattijev prevod Malega princa iz leta 1964 brezčasen. Kdaj – če sploh – je čas bodisi za morebitne posodobitve del domačih književnikov bodisi za nove prevode tujih in kaj je glavni povod za to?