Knjiga z rdečo nitjo

Morda je v mitologiji najbolj znan klobčič tisti, ki je bil rdeče barve in ga je Ariadna, hči kretskega kralja Minosa, podarila Tezeju, ko se je odpravil v labirint, da bi ubil njenega polbrata Minotavra.Nit, ki jo je puščal za sabo, mu je pomagala, da je po krvavem dejanju našel izhod iz zapletenega blodnjaka. Ariadna se je zaljubila v mladega junaka Tezeja, vendar je on zelo hitro izdal njuno ljubezen. Kmalu za tem, ko sta skupaj pobegnila, jo je spečo zapustil. A ni bila dolgo sama, saj se je vanjo zaljubil užitkarski Dioniz. To je le ena od mitoloških zgodb iz najnovejše knjige Svetlane Slapšak Volna in telo, ki opisuje ...