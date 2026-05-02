Knjigarna brez knjig

V petek je velikan na področju zvočnih knjig Audible v New Yorku odprl prvo »knjigarno brez knjig«. V trgovini, ki jo je hčerinska družba Amazona odprla na Lower East Side na Manhattanu, ni polic s knjigami. »To je fizični prostor, ki je v celoti namenjen oživljanju pripovedovanja,« je med ogledom za novinarje dejal izvršni direktor Audible Bob Carrigan. Trgovina je sicer po napovedih začasna.

Po podatkih Združenja avdio založnikov je prodaja zvočnih knjig v Združenih državah Amerike leta 2024 dosegla 2,22 milijarde dolarjev, kar je skoraj dvakrat več kot v zadnjih petih letih.

Audible Story House FOTO: Thomas Urbain AFP

V trgovini so na policah razvrščene tablice z zvočnimi knjigami, pripravljene za vstavitev v predvajalnik za poslušanje prek slušalk. Vsaka ploščica predvaja kratek odlomek, celoten naslov pa je dostopen v aplikaciji Audible. Platforma, ki dominira na trgu zvočnih knjig, ponuja plačljive naročnine, posamezne nakupe in brezplačen dostop do nekaterih naslovov za imetnike Amazonovih računov.