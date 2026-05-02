  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Knjigarna brez knjig

    Statistični podatki kažejo, da priljubljenost zvočnih knjig v ZDA narašča.
    Trgovina za zvočnih knjig. FOTO: Thomas Urbain AFP  
    Galerija
    R. I.
    2. 5. 2026 | 12:55
    1:27
    A+A-

    V petek je velikan na področju zvočnih knjig Audible v New Yorku odprl prvo »knjigarno brez knjig«. V trgovini, ki jo je hčerinska družba Amazona odprla na Lower East Side na Manhattanu, ni polic s knjigami. »To je fizični prostor, ki je v celoti namenjen oživljanju pripovedovanja,« je med ogledom za novinarje dejal izvršni direktor Audible Bob Carrigan. Trgovina je sicer po napovedih začasna.

    Po podatkih Združenja avdio založnikov je prodaja zvočnih knjig v Združenih državah Amerike leta 2024 dosegla 2,22 milijarde dolarjev, kar je skoraj dvakrat več kot v zadnjih petih letih.

    Audible Story House FOTO: Thomas Urbain AFP  

    V trgovini so na policah razvrščene tablice z zvočnimi knjigami, pripravljene za vstavitev v predvajalnik za poslušanje prek slušalk. Vsaka ploščica predvaja kratek odlomek, celoten naslov pa je dostopen v aplikaciji Audible. Platforma, ki dominira na trgu zvočnih knjig, ponuja plačljive naročnine, posamezne nakupe in brezplačen dostop do nekaterih naslovov za imetnike Amazonovih računov.

    Poslušate zvočne knjige? FOTO: Thomas Urbain AFP

    Več iz teme

    zvočna knjigaAmazonAudible

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Evropejci moramo prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost

    Zveza Nato je sporočila, da sodeluje z ZDA, da bi razumeli podrobnosti njihove odločitve.
    2. 5. 2026 | 14:11
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V torek pričakovati podražitev pogonskih goriv

    Bencin naj bi se podražil za približno šest centov, dizel pa za približno osem centov.
    2. 5. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Kdo se je že vdal v usodo, Olimpija ali Primorje?

    Danes prvi tekmi 33. kola 1. SNL. V Stožicah tli evropsko upanje, Ajdovci se nadejajo presenečenja. Večerna poslastica v Celju. Jutri v Fazaneriji in Domžalah
    2. 5. 2026 | 13:08
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjigarna brez knjig

    Statistični podatki kažejo, da priljubljenost zvočnih knjig v ZDA narašča.
    2. 5. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Kit Timmy zaplaval v svobodo

    Kit je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah.
    2. 5. 2026 | 12:42
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo