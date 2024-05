Knjige na kolesih pridejo skoraj kamorkoli

V nadaljevanju preberite:

Danes in jutri bosta v Ljubljani festival bibliobusov ter 22. mednarodno strokovno posvetovanje o potujočih knjižnicah. To pripravlja Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije ob okrogli obletnici njihove potujoče knjižnice. Festival se bo začel danes ob 10. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani in je namenjen vsem, ki jih zanimajo vozila potujočih knjižnic, njihove storitve in delo potujočih knjižničarjev. Na Kongresnem trgu in Vegovi ulici bo do 17. ure na ogled kar 20 polno opremljenih vozil slovenskih in tujih potujočih knjižnic. Zaposleni v teh knjižnicah bodo na voljo obiskovalcem za pogovore in vprašanja.