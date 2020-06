FOTO:Knjige nas odpeljejo na počitnice hitreje kot letala

Čeprav letos najbrž ne bo nič s poletnimi potepanji po londonskih knjigarnah in so tudi počit­nice v tujini negotove, si lahko vseeno razširimo obzorje in pogledamo, katere uspešnice trenutno berejo po svetu oziroma katere so izšle letos in jih anglosaški časopisi priporočajo bralcem ter označujejo za knjige poletja.Izbor knjig, ki jih vzamemo na dopust, je včasih pomembnejši od tega, kam gremo. Letalo, ladja ali avtomobil lahko naše telo prestavi v neznani kraj, ampak le dobra knjiga lahko premakne tudi naše misli in čustva. S pomočjo romanov lahko odkrijemo pokrajine in mesta, ki jih ni na zemljevidu. Sama rada preverjam ...