Knjige v letu 2026: pričakovanja založnikov in bralcev

Kljub manjšim nihanjem po svetu v povprečju izide okoli dva milijona knjig na leto. Ne gre dvomiti, da bo tako tudi letos, založniki in mediji pa so že sestavili seznam knjižnih del, ki naj bi jih bralci najbolj željno pričakovali. Med njimi so seveda tudi avtobiografije in biografije, ki sodijo med najbolj priljubljene literarne žanre, med drugimi bosta letos izšli avtobiografiji Gisèle Pelicot in Lize Minnelli.

Himna življenju bo naslov knjige Gisèle Pelicot, ki se je odlikovala s pogumno držo med sojenjem možu, ki jo je posiljeval, pod vplivom mamil vabil k posilstvu tudi večje število neznancev, vse skupaj pa snemal. Knjiga spominov, ki je nastala v soavtorstvu z novinarko Judith Perrignon, bo izšla 17. februarja, in sicer v kar dvajsetih jezikih. Primer Gisèle Pelicot, ki jo je revija Time razglasila za eno od žensk leta 2024, je pretresel francosko družbo in javnost po svetu.

Sodišče je njenega moža Dominiqua Pelicota obsodilo na dvajset let zapora zaradi posilstev žene in posredovanja pri posilstvih, prav tako so ga spoznali za krivega posilstva žene enega od soobtoženih, poleg tega pa še snemanja nedostojnih fotografij hčerke in dveh snah. Gisèle Pelicot se je odločila zgodbo popisati brez zadržkov, v ospredju bo po njenih besedah iskrena analiza travme, pa tudi pot čustvenega okrevanja in odločitve za življenje ne glede na travmatične dogodke.

»Knjiga Himna življenju je več kot memoarska literatura, je pričevanje in poziv k spremembi. Gisèle Pelicot v njej prepleta osebno zgodbo o preživetju s širšim družbenim narativom, kako je mogoče sram in molk preobraziti v glas, ki spodbuja solidarnost, razumevanje in konkretne premike v družbi,« so izid napovedali v založbi Penguin Random House.

Burno življenje

Igralka in pevka Liza Minnelli, ki se lahko pohvali z več desetletij trajajočo kariero, se je pri 78 letih odločila napisati knjigo spominov, pri ameriški založbi Grand Central Publishing bo izšla jeseni. V njej je hči igralke Judy Garland in režiserja Vincenta Minnellija opisala otroštvo v soju žarometov ter kariero in burno zasebno življenje. Vsestransko nadarjena Liza Minnelli se uvršča v skupino dobitnikov nagrad EGOT, saj je osvojila vse štiri najpomembnejše nagrade v zabavni industriji: emmyja, grammyja, oskarja in tonyja. Širšemu krogu gledalcev je nedvomno najbolj ostala v spominu njena vloga v filmu Kabaret, za katero je prejela oskarja. Imela je napet odnos z materjo, štirikrat se je poročila in ločila, vrstile so se težave z odvisnostjo od alkohola in zdravil.

Liza Minelli se je pri 78 letih odločila napisati knjigo spominov. FOTO: Ragonese Reuters Pictures

Po odmevni knjigi Doppelganger se Naomi Klein vrača z novo angažirano študijo, tokrat v soavtorstvu z esejistko Astro Taylor. Knjiga End Times Fascism bo predstavila mehanizme sodobnega fašizma, od politike in kapitala do medijskih tokov, obenem pa tudi protiorožja, kako se lahko tem težnjam kolektivno upremo. Pisatelj Patrick Radden Keefe, med bralci najbolj znan po uspešnici Empire of Pain (Imperij bolečine), bo v novi knjigi London Falling tokrat raziskoval skrivnostno smrt mladeniča v Londonu, pri čemer se resnični zločin prepleta z družbeno analizo.

Ameriška pisateljica in esejistka Siri Hustvedt se bo v novi zbirki esejev Ghost Stories posvetila temam spomina, umetnosti in staranja. V Zgodbah o duhovih se prepletajo osebne in univerzalne refleksije, med drugim premišljevanje o življenju z njenim možem, pisateljem Paulom Austerjem.

Kar zadeva romanopisje, bralci menda nestrpno pričakujejo novo knjigo Georgea Saundersa Vigil. Saunders, mojster kratke proze in eksperimentalne pripovedi, v delu prepleta fantazijo in filozofijo, rdeča nit zgodbe pa so resnični in metaforični duhovi ter naš položaj v negotovem in večno spreminjajočem se svetu.

Komunikacija z umetno inteligenco

Po romanih Harlem Shuffle in Crook Manifesto prihaja sklepni del newyorške trilogije pisatelja Colsona Whiteheada. Whitehead nas bo v knjigi Cool Machine, ki je satiričen in človeško topel roman o mestu, ki nikoli ne spi, popeljal v 80. leta prejšnjega stoletja, v obdobje diskotek, kriminala in kulturnih preobratov. Douglas Stuart, avtor z bookerjem ovenčane uspešnice Shuggie Bain, nas bo znova popeljal na Škotsko, tokrat v knjigi John of John z zgodbo o mladeniču, ki se vrača domov in se sooča z identiteto, vero in spomini na otroštvo. Stuart ostaja mojster intimne, iskrene pripovedi o ljudeh na robu.

Japonska pisateljica Mieko Kavakami, znana po delu Breasts and Eggs, v knjigi Sisters in Yellow raziskuje življenje dveh žensk v Tokiu. Roman odpira vprašanja telesa, svobode in ženskih vezi v sodobni družbi, kjer je zasebno vedno tudi politično. Xochitl Gonzalez, ki jo bralci najbolj poznajo po delu Olga Dies Dreaming, bo v novi knjigi z naslovom Last Night in Brooklyn v formi sodobne sage spregovorila o spominih, izgubi in ljubezni.

Letos bo treba biti pozoren tudi na nove knjige priljubljene mladinske pisateljice Alice Oseman, več njenih del imamo v slovenskem prevodu, in romanopiske Maggie O'Farrell, ki je med drugim zaslovela s filmsko verzijo svojega dela Hamnet. Nedvomno bo nadvse aktualna knjiga How to Talk to AI (And How Not To) (Kako komunicirati in kako ne komunicirati z umetno inteligenco) Jamieja Bartletta, ki se posveča eni danes najbolj vročih in kontroverznih topik.