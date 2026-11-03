Književni škandal, ki je postal reklama za roman

Po očitkih o rabi umetne inteligence je Thélyson Orélien izpadel še iz tekme za Renaudotovo nagrado.
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Nobena knjiga založbe Boréal, ustanovljene leta 1963, ni pritegnila toliko pozornosti kot roman Thélysona Oréliena. Prevodne pravice so prodali v več kot dvajset držav. FOTO: Joel Saget/AFP
Kanadski pisatelj Thélyson Orélien je bil kot utrinek na literarnem nebu. Za roman C'était ça ou mourir (Ali to ali smrt), ki ga je v Kanadi izdala založba Boréal, v Franciji pa Grasset, je dobil odobravajoče kritike, uvrščen je bil v izbor za več literarnih nagrad, knjiga se je dobro prodajala. Po očitkih o tem, da ga je napisal s pomočjo umetne inteligence in da je bil v preteklosti plagiator, pa je izgubil nominacije, založbo in ugled. Medtem je bila ustanovljena nova literarna nagrada pascal za dela v francoščini, (so)napisana z UI.
Oréliena (1988), sicer haitijskega rodu, je prav ta roman, ki naj ne bi bil njegova prva knjiga in tudi ne romaneskni prvenec, čeprav so ga kot takšnega promovirali, izstrelil v svetovno literarno ozvezdje. Doslej je po dostopnih podatkih deloval predvsem ...
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