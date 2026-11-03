Književni škandal, ki je postal reklama za roman

Kanadski pisatelj Thélyson Orélien je bil kot utrinek na literarnem nebu. Za roman C'était ça ou mourir (Ali to ali smrt), ki ga je v Kanadi izdala založba Boréal, v Franciji pa Grasset, je dobil odobravajoče kritike, uvrščen je bil v izbor za več literarnih nagrad, knjiga se je dobro prodajala. Po očitkih o tem, da ga je napisal s pomočjo umetne inteligence in da je bil v preteklosti plagiator, pa je izgubil nominacije, založbo in ugled. Medtem je bila ustanovljena nova literarna nagrada pascal za dela v francoščini, (so)napisana z UI. Oréliena (1988), sicer haitijskega rodu, je prav ta roman, ki naj ne bi bil njegova prva knjiga in tudi ne romaneskni prvenec, čeprav so ga kot takšnega promovirali, izstrelil v svetovno literarno ozvezdje. Doslej je po dostopnih podatkih deloval predvsem ...