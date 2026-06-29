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    Kaj brati to poletje? Uredništvo kulture priporoča

    Novinarji Delove kulturne redakcije vas za prihodnjih nekaj mesecev vabijo na počitniško popotovanje od Rima do vesolja.
    Pisci člankov o kulturi so tudi strastni bralci. Svojim bralcem priporočajo vse od znanstvene fantastike do kriminalk, knjig o gobah ter zgodovinskih in angažiranih del. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Pisci člankov o kulturi so tudi strastni bralci. Svojim bralcem priporočajo vse od znanstvene fantastike do kriminalk, knjig o gobah ter zgodovinskih in angažiranih del. FOTO: Shutterstock
    K. R.
    29. 6. 2026 | 17:00
    7:10
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ko pripeka sonce in pritiska vročina, se je pomembno zadrževati v senci, uživati dovolj tekočine in se ne naprezati, med drugim velevajo priporočila strokovnjakov. S tem se ponuja idealna priložnost za prebiranje knjig iz čistega užitka, s čimer lahko tudi nadoknadimo čas, ki nam ga temu morda prej ni uspelo posvetiti. Uredništvo kulture na Delu je majhno, a je pripravilo obilico predlogov v slovenščini in angleščini, ki bodo zadovoljili različne bralske okuse ter vam pomagali koristno krajšati čas.

    Nina Gostiša FOTO: Voranc Vogel
    Nina Gostiša FOTO: Voranc Vogel

    Nina Gostiša

    Ker mi je v slovenščini za neapeljsko poletje zmanjkalo knjig Elene Ferrante, bom posegla po Prepovedanem zvezku Albe de Céspedes (No! Press), ki prav tako popisuje Italijo petdesetih let, le da se dogaja v Rimu. Pravzaprav to izvede protagonistka Valeria z dnevniškimi zapiski v svoj črni zvezek. Omogočijo ji vpogled ne le vase, pač pa v vse okrog nje, kar je dotlej spregledala. Delo Albe Céspedes, ki je bilo v času fašizma prepovedano, med bralci pa priljubljeno, prežema preplet intime in ideologije, pri čemer so v ospredju pravice in svoboda žensk. Nasmehnila se mi je sreča, da sem kljub večinoma izposojenim knjigam založbe No! Press v svoji knjižnici našla prost izvod.

    Z ležalnika na jugu Italije pa bom – sicer le v domišljiji, s knjigo v roki – odpotovala še v Francijo in Egipt. Po Sveži vodi za rože, ki je osvojila francoske in tuje (tudi slovenske) bralce, je pri založbi Vida v prevodu Luke Novaka izšel še en roman Valérie Perrin. Tudi Tetka ima opraviti s pokopališčem: Agnès v njem razrešuje ozadje smrti in groba svoje tete Colette, pri čemer se potopi globoko v preteklost in odkriva skrivnosti, ki so bile predolgo skrite.

    Beletrina pa bo v teh dneh med bralce poslala dolgo pričakovani drugi del zgodbe o Kleopatri izpod peresa Vesne Milek. Medtem ko je bil v Naj se zgodi poleg nje v ospredju Cezar, v Novem svetu nastopi razmerje z Markom Antonijem, znova pa v oddaljeno preteklost vstopa sedanji čas z avtoričinimi uvidi in komentarji. Pred branjem opozarja: »Ta se ne bere tako hitro.«

    Andrej Predin FOTO: Jože Suhadolnik
    Andrej Predin FOTO: Jože Suhadolnik

    Andrej Predin

    When the Moon hits your Eye (Tor Books, 2025) je najnovejša in ena najboljših knjig Johna Scalzija. Govori o tem, kaj bi se zgodilo, če bi se naša Luna čez noč spremenila v velikansko kroglo sira. Pisateljeva odlika je v združevanju znanstvene fantastike s humorjem in odlično umerjenim družbenim komentarjem. Sodi med tiste avtorje, pri katerih po tem, ko prebereš njihovo prvo knjigo, prebereš vse. Sprejmite izziv.

    Igor Harb je nedavno izdal svoj literarni prvenec Ko Zemlja zdrsne za obzorje (Goga, 2026), s katerim je zasluženo pritegnil veliko pozornosti, ne zgolj pri ljubiteljih žanra, temveč pri splošnem bralstvu. Do zdaj smo ga poznali predvsem kot novinarja, kritika in prevajalca – med drugim je prevedel dve klasiki, Temelje in Peščeni planet. Ko Zemlja zdrsne za obzorje je prvi del prihajajoče trilogije Na robu obzorja. Znanstvenofantastična romanca postavi tudi Slovenijo med vesoljske narode.

    Irena Štaudohar pa nas s svojo zadnjo knjižno izdajo Globoko v gozdu, ki je izšla pri UMcu, popelje na potovanje skozi svetove, svetove jezika, intime, narave, nas samih. Mojstrsko napisana knjiga nas nagovori brez zadržkov, iskrena je in polna uvidov, ki izvirajo iz avtoričinega poglobljenega razumevanja ustroja sveta in družbe ter splošne razgledanosti.

    Pia Prezelj FOTO: Jože Suhadolnik
    Pia Prezelj FOTO: Jože Suhadolnik

    Pia Prezelj

    V zadnjih letih smo priča pravemu mikološkemu preporodu, predvsem zaradi knjige Merlina Sheldraka Prepleteno življenje (VBZ, 2023) pa tudi v slovenščino še neprevedene The Mushroom at the End of the World Anne Lowenhaupt Tsing (Princeton University Press, 2015), ki se prek zgodbe o gobi macuki posveča vprašanju, kako misliti in živeti v ruševinah obljube neprekinjenega gospodarskega napredka.

    Možnost drugačnega sobivanja je vpisana tudi v knjigo Nemogoče Nine Dragičević (Beletrina, 2025), enega najbolj inovativnih, drznih, neuklonljivih in singularnih pisateljskih zamahov zadnjih let. Gre za knjigo o skladateljicah na Slovenskem, a nikakor ne zgolj o njih, kajti če so nas učili, da zgodovina našega prostora premore zgolj eno, Josipino Turnograjsko, jih Nina Dragičević v prepletu proze, poezije, eseja in teoretske misli pred nas privede mnogo več, ob tem pa razgali tudi vzvode njihovega izbrisa – vzvode, ki vztrajajo še danes, zaradi česar ta knjiga ne govori o njih, ampak o nas.

    In še na kratko: za poezijo v roke vzemite pesnitev Dart Alice Oswald (Faber & Faber, 2002), za prozo s kresnikom ovenčani roman Kresničevje Ajde Bračič (LUD Literatura, 2025), za to, da boste ob branju tudi kaj finega prigriznili, pa kuharsko knjigo Kmečka miza Juliusa Robertsa (Mladinska knjiga, 2024).

    Zdenko Matoz FOTO: Matej Družnik
    Zdenko Matoz FOTO: Matej Družnik

    Zdenko Matoz

    Sem strasten bralec nemškega pisatelja s francoskim psevdonimom Jean-Luca Bannaleca o dogodivščinah inšpektorja Dupina, ki raziskuje skrivnostne umore v Bretaniji, kamor so ga kazensko premestili iz Pariza. Izkazalo se je, da so mu naredili veliko uslugo, saj ga iskanje morilcev, prepleteno z vrhunskimi kulinaričnimi izkušnjami, turističnimi atrakcijami in vsakodnevnim plavanjem v morju, osrečuje. V svojem štirinajstem primeru Bretonske skušnjave (Učila, 2026) raziskuje hladnokrvni umor lastnice dolgo uveljavljene čokoladnice v Ville Close, ki so jo našli utopljeno v čokoladi.

    Osvežilno poletno branje v senci so tudi psihološki trilerji. Srčevina (UMco, 2026) je najnovejši roman ameriške pisateljice Amity Gaige o izginotju mlade pohodnice v neskončnih gozdovih ameriške divjine. Ko Valerie Gillis izgine na Apalaški poti, se začne iskanje, ki ni le fizična preizkušnja, temveč tudi razgalja meje človeške vzdržljivosti, upanja in krivde. Srčevina je počasno, srhljivo potapljanje v vprašanje, kaj nas žene v divjino in kaj tam pustimo za sabo.

    Končno pa smo dobili še slovenski prevod izjemne satirične kriminalke Hrupna druščina (Lynx, 2026), ki je v izvirniku izšla leta 1971. V njem se angleški humoristični pisatelj Tom Sharpe, ki je delal kot učitelj v Južni Afriki, vrhunsko norčuje iz apartheida. Ko visoko spoštovana gospodična Hazelstone umori svojega zulujskega kuharja, ji nadvse ustrežljiva južnoafriška policija takoj priskoči na pomoč. Komandant van Heerden sprva sploh ni zaskrbljen, pobijanje črnskih služabnikov ni zločin, dokler se dogaja v hiši, a zadeva se nepričakovano zaplete.

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