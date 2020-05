Knjižna tržnica: Sejem na zraku

Knjižnopraznični 23. april, svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ki ga je pred leti po žlahtnem katalonskem zgledu podarjanja knjig in vrtnic, znanja in lepote na dan sv. Jurija ustoličila organizacija Združenih narodov za izo­braževanje, znanost in kulturo­ Unesco, so slovenski založniki in knjigoljubci že takoj, leta 1996, sprejeli tako naklonjeno, da so se knjižni dnevi raztegnili kar na pet dni. Večji del letošnjega prestav­ljenega festivala se seli v virtualne svetove.Festival, ki se začenja danes in bo trajal do nedelje, so sporočili organizatorji, bo programsko zaživel na spletni strani dneviknjige.si , ob številnih virtualnih branjih velik del programa namenjajo povezavi literarnih ustvarjalcev s tistimi, ki iščejo navdih med knjižnimi platnicami, tistimi, ki razpravljajo o njih, jih oblikujejo, in tistimi, ki jih berejo.Z dopoldanskimi dogodki bo poskusil zajeti otroško in mladinsko literaturo, v popoldanskem času bo nagovoril zahtevnejše bralce ter literarno stroko, ob večerih pa bo v povezavi s partnerji poskrbel tudi za lahko noč. S številnimi partnerji ter posameznimi avtorji in avtoricami se bodo z domačega praga ozrli po soseščini, predstavili projekte mednarodnega in domačega sodelovanja, se napotili v preteklost ter razmišljali o prihodnosti.V sodelovanju s slovenskimi založbami bodo predstavili najnovejše knjižne projekte, na virtualnih okroglih mizah pa spregovorili o pomembnosti literature in njene ohranitve, saj prav ta v trenutnem zamejenem svetu omogoča ter osmišlja odprt prostor kritičnega razmisleka in domišljije, nesebično nudi uteho ter nas med seboj nagovarja in povezuje.V programu bodo gostili tudi knjižno tržnico v živo Sejem na zraku, v organizaciji pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature bo na vrtu Društva slovenskih pisateljev na Tomšičevi od petka do nedelje ponujala poseben izbor knjig, med njimi tudi novosti s sejemskimi popusti. Sejem na zraku bo potekal tudi pred knjigarno Libris v Kopru, pred knjigarno Antika v Celju in knjigarno Goga v Novem mestu.