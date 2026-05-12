Knjižne novosti za otroke: Lepote sobivanja pod in nad zemljo

Ste vedeli, da je bilo pri nas doslej odkritih več kot 15.400 jam in da so v Postojnski jami odkrili zobe povodnega konja? Kaj pa, da je nekatere slivove cmoke bolje jesti miže? To je le nekaj skrivnosti, ki nam jih odstirata sijajni knjigi Jame Ane Čič, Tineta Kaluže in Tine Poljšak (Miš, 2025) ter Kuhinjska miza Špele Frlic (Mladinska knjiga, 2025).

Poučna knjiga Jame, v kateri so združili moči avtorici in avtor, zaposleni v Notranjskem muzeju Postojna, ter ilustrator Damijan Stepančič, nas popelje skozi skrivnostne podzemeljske kotičke krasa – teh je mnogo, saj pri nas, kot izvemo, vsako leto odkrijejo od 300 do 400 novih jam, najdaljši jamski sistem pri nas je dolg kar 43 kilometrov. Gre za premišljeno in navdihujočo knjigo, ob kateri se bodo nedvomno čudili ne le otroci, temveč tudi njihovi odrasli, saj nam skozi devet poglavij približa raznolika obdobja, funkcije in življenja jam.

Poglavje Jama kot past nam približa obdobja ledenih dob in prve prebivalce jam (jamske medvede, jamske leve in jamske hijene), pa tudi dejstvo, da so v Andrejini jami odkrili kost stepskega bizona v dolžini moške roke. V poglavju Jama kot zakladnica ledu se spoznamo z življenjem v zaledju velikih pristaniških mest, kot sta Trst in Reka, kjer je možnost zaslužka predstavljalo ledarstvo oziroma trgovina z ledom, ki so ga v toplejših mesecih pridobivali v ledenih jamah na nanoški planoti in v okolici Snežnika (nekateri izrezani kosi ledu so lahko tehtali tudi do 40 kilogramov).

V odlično ilustrirani knjigi, dopolnjeni tudi z rubriko Ali veš, ki lahkotno in premišljeno povzema glavne zanimivosti posameznih poglavij, se srečamo še z neandertalsko piščaljo, Erazmom Predjamskim, podzemno cerkvijo, staroverstvom, turškimi vpadi in soško fronto, avtorji namenijo posebno pozornost tudi raziskovalcem jam in njihovi onesnaženosti oziroma vplivu smeti na jamski ekosistem.

Vihteti kuhalnico

Jame nas približajo svetu pod našimi nogami, avtorica Špela Frlic in ilustratorka Tereza Prepadnik pa nas v knjigi Kuhinjska miza približata prigodam, ki se iz dneva v dan odvijajo v srcu doma – kuhinji. Gre za igrivo, hudomušno, topline polno zbirko krajših prigod o dečkih Arnetu in Kalvinu, pa tudi o njuni mami in očetu, pri čemer ni naključje, da avtorica knjigo posveča prav mamam in očetom, »ki pogumno vihtijo kuhalnico«.

Kajti tisto, kar se dogaja okoli kuhinjske mize, niso le pripovedi o špinačni juhi, ki se pretvori v špinačno palačinko, škratu Nogavičniku, kokoših Pepelki, Trnuljčici in Sneguljčici, terariju s kobilico, zamrzovalniku spominov in slivovih cmokih, ki spominjajo na čudne bele stvore, saj jim skozi tanko kožo presevajo vijolični notranji organi, temveč so tudi pripovedi o odnosih, ki se razmahnejo okoli dotične in vsake kuhinjske mize, o nitih, ki se pletejo med otroki in odraslimi.

Kuhinjska miza je tako tudi knjiga o pomenu lahkotnosti, prilagodljivosti in lepotah sobivanja, polna trenutkov humorja, miline, nežnosti, pa tudi napetosti, v kateri se bodo brez dvoma prepoznali tako odrasli kot otroci. Je knjiga, ki – kakor Jame – kar kliče po skupnem branju, a tudi knjiga, v katero se otrok zaradi njene jezikovne dovršenosti, odprtosti in igrivosti zlahka poda tudi sam.