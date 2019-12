FOTO:Knjižni kalejdoskop

Nova GoricaŽivahen sejem knjigDanes bodo v Novi Gorici, natančneje v stavbi nekdanjega Daimonda na Bevkovem trgu, odprli 5. knjižni festival in sejem Knjige pod jelkami. V sklopu prireditve bosta tudi sejem ilustracij in razstava Zidovi/Walls. Knjižni sejem, ki bo trajal do 20. decembra, bo mogoče obiskati med 13. in 21. uro. Organizatorji si želijo, da bi se prav pod vsako praznično jelko znašla tudi kakovostna knjiga. Program z različnimi gosti bo zelo zanimiv. Nocoj se bo Zdravko Duša pogovarjal s fotografom in filozofom Evgenom Bavčarjem. V sredo bosta klepetala Marko Kravos in pesnik Josip Osti, ki bo spregovoril o svojih ...