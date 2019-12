FOTO:Knjižni sejem je končan, naj živijo knjige

Nehvaležno je izbirati peščico knjig med tisočimi, ki so bile predstavljene, razstavljene, nagrajene ali najbolje prodajane na letošnjem knjižnem sejmu. A vendar so seznami knjig hvaležna stvar za bralce, saj vsaj malo omejijo neskončno vesolje naslovov. Izbrali smo jih nekaj, ki so nas najbolj zbodle v oči, lahko bi jih vsaj še toliko.Kakšno divje življenje so nekoč imeli novinarji, še posebej dopisniki, pomisli bralec knjige Skušnjave (založba Sodobnost International), ki jo je napisal Tone Hočevar. Knjiga nas popelje v ozadje krvavih diktatur, političnih spletk, cenzure in v viharne trenutke zgodovine. Avtorja ni treba ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.