Majhen park se spreminja v knjigarno na prostem

Na tokratnem, kar dvodnevnem Sejmu na zraku se bo predstavilo več kot 50 založb, od največjih do najmanjših, in pester sejemski program.

Sejem na zraku se je, kot toliko­ reči, porodil iz nuje. Bil je čas pandemije in ob zaprtju knjigarn, knjižnic ter literarnih prizorišč so se niti med založniki in bralci krhale. Prav zato je pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju s skupnostjo založnikov zagnala knjižni sejem, ki zdaj že šesto leto ponuja živahno druženje ob knjigah – na prostem. Kot pravijo sodelavci pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature, sejem »odpira prostor za druženje ob knjigah, spoznavanje knjig in – bistveno – njihovo nakupovanje. Odprli smo nov, neobremenjen prostor za to, ki pritegne tako založbe kot avtorje in številne obiskovalce, ob tem pa vsako leto vsaj za en dan vzpostavi živahen prostor srečevanj in izmenjav, kjer se ljudje dobro počutijo. In to pomeni ogromno. Ni vseeno, v ...