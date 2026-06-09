Peking zre v prihodnost založništva

Prihodnji teden bo v Pekingu še živahneje kot sicer, saj tamkajšnji ter hkrati najpomembnejši mednarodni knjižni sejem v Aziji in eden največjih na svetu praznuje okroglih štirideset let od ustanovitve. V središče pa, kot sta to storila tudi lanski frankfurtski in letošnji londonski knjižni sejem, ob tem postavlja vprašanja priložnosti in omejitev umetne inteligence.

»Ponosni smo, da zaznamujemo štiridesetletnico pekinškega knjižnega sejma. Prav njegova sposobnost prilagajanja in odzivanja na potrebe založniškega sveta je razlog, da je postal tako pomemben in trajen. Toda dandanes, v času vseh potencialov, ki jih prinašajo sistemi umetne inteligence, se založništvo spreminja neizmerno hitro – in spreminjati se moramo tudi mi,« je ob razgrnitvi letošnjega programa dejala podpredsednica kitajskega državnega založniškega konglomerata CNPIEC Lei Jianhua.

Prav zato se letošnja izvedba, ki bo med 17. in 21. junijem v Pekingu združevala več kot 1700 razstavljavcev iz 82 držav in regij (država v fokusu bodo Združeni arabski emirati), ukvarja z vplivom, ki ga imajo in bodo imela orodja umetne inteligence tako na založniške procese kot tudi na naše bralne navade, prav tako pa bo sejem razgrnil nekatere novosti in inovacije.

Prenova študijskih programov

Ključen del programa bo konferenca PubTech, ki se bo pod sloganom Prihodnost, ki jo poganja umetna inteligenca, posvečala rabi generativne umetne inteligence pri snovanju in produkciji novih knjižnih vsebin, razprave pa se bodo osredotočale tudi na nujo po prenovi založniških študijskih programov in oblikovanju novih kadrov, opremljenih za delo s sistemi in produkti UI. Mednarodni strokovni forum, v okviru sejma namenjen otroški in mladinski literaturi, bo letos obravnaval »nove založniške modele, prilagojene današnjemu kognitivnemu in čustvenemu razvoju otrok«, na sejmu pa bo moč najti tudi skupni paviljon spletnega založništva, v katerem se bo predstavilo »dvajset vodilnih podjetij s področja generativne umetne inteligence in sodobnih založniških procesov«.

Ob strokovnem programu pekinški sejem načrtuje še več kot tisoč kulturnih dogodkov, umeščenih na številne lokacije po mestu, na katerih bodo med drugim sodelovali sloviti kitajski romanopisec in scenarist Liu Zhenyun, kitajski romanopisec in esejist Yu Hua, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih kitajskih avtorjev, kanadski pesnik in esejist Tim Lilburn ter malezijsko-kitajska pisateljica Dai Xiaohua.

Nova podjetja, novi pristopi

Vprašanja umetne inteligence so se znašla tudi v središču lanskega frankfurtskega in letošnjega londonskega knjižnega sejma. Slednji je v marcu privabil več kot trideset tisoč obiskovalcev in več kot tisoč razstavljavcev, pri čemer je največji razstavni prostor že tradicionalno pripadal Franciji, močno pa so bili zastopani tudi arabski in kitajski založniki – več kot petdeset kitajskih založb je predstavljalo nekaj več kot štiri tisoč knjižnih naslovov. Ob tem tudi v Londonu ni manjkalo pogovorov o pasteh generativne umetne inteligence, vprašanjih avtorskih pravic, netransparentnem učenju velikih jezikovnih modelov in eroziji ustvarjalnih procesov, tako kot ne predstavitev novosti, ki v založniško polje vnašajo radikalno drugačne delovne procese.

Podjetje Spines orodja umetne inteligence uporablja tako za uredniške in lektorske popravke rokopisov kot tudi za prelom, oblikovanje naslovnic, opise, distribucijo in prevajanje knjig ter za pretvorbo v zvočnice.

Prvič se je na primer predstavila založba 8080 Books, ki od leta 2024 deluje pod okriljem podjetja Microsoft in z orodji UI stremi k »pospeševanju založniškega procesa«, veliko pozornosti je pritegnilo tudi leta 2021 ustanovljeno zagonsko podjetje Spines, ki si želi procese ne le močno pospešiti, pač pa tudi avtomatizirati. Šlo naj bi za »platformo za hitro založništvo«, ki orodja umetne inteligence uporablja tako za uredniške in lektorske popravke rokopisov kot za prelom, oblikovanje naslovnic, opise, distribucijo in prevajanje knjig ter za pretvorbo v zvočnice. Podjetje je napovedalo, da si želi izdati okoli osem tisoč novih naslovov na leto, od ustanovitve pa so menda izdali že več kot dva tisoč knjig. Kot pravijo, podjetje ta hip zaposluje več kot 150 ljudi, opisujejo pa se kot »kolektiv urednikov, oblikovalcev, inženirjev in knjigoljubcev«, ki se vsakega projekta lotijo »s premislekom, spoštovanjem in zavezo kakovosti«. Kako kakovostna je lahko knjiga, ki se znajde v tako obsežni letni beri, pa bodo, kot vselej, presodili bralke in bralci.