Ko bi vsaj utihnila – ona in vse njej podobne

Razločno kot omara pred očmi se riše to, kar vemo,/kar od nekdaj vemo: pobega ni,/sprijaznjenja še manj. Ena stran vdala se bo nemo. To so besede, izposojene iz Jutranje pesmi Philipa Larkina, s katero nas irska mojstrica kratke proze uvede v zbirko treh razmeroma kratkih, a izrazito večplastnih zgodb, ki skozi intimne odnose, afere in naključna srečanja pričajo o naših nezmožnostih, hrepenenjih ter malih in velikih krutostih. Claire Keegan (1968) se je v sodobni kanon zapisala z novelo Take majhne stvari (prev. Maja Novak, Modrijan, 2023), ki jo je izstrelila med literarne zvezde in po kateri so predlani posneli tudi film s Cillianom Murphyjem v glavni vlogi. Na hitro: znajdemo se na Irskem leta 1985. Bill Furlong dela kot trgovec s premogom, da bi preživel sebe, ženo in pet hčera, med ...