FOTO:Ko židovski zombiji preganjajo nacije

Noč živih Židovprevod Jana UnukCankarjeva založbaPoljski pisatelj Igor Ostachowicz je svojčas delal kot bolničar na Inštitutu za psihiatrijo in nevrologijo, bil je tudi menedžer v več podjetjih. V zadnjih letih je bil zaposlen kot tiskovni predstavnik premiera Donalda Tuska. Vse svoje izkušnje z norostjo in politiko je strnil v fantastično srhljivko Noč živih Židov. Pripovedovalec živi na območju nekdanjega varšavskega geta. V njegovih rokah se znajde židovski talisman, zato se v njegovi kleti odpre prehod, po katerem se v moderno Varšavo zgrinjajo živi mrliči – varšavski Judje, ki neobjokovani in zato brez miru vstajajo iz kolektivne podzavesti. Vendar roman ni klasična zombijada, je precej več. Avtor v njem obračunava s ponovnim dvigom skrajnih desničarskih gibanj, ki na Poljskem in po Evropi pridobivajo moč in veljavo. Skrajni nacionalistični in rasistični ozkogledosti ter neumnosti se postavi nasproti z najmočnejšim orožjem, ki je seveda humor. Razgalja tudi pasti sodobne potrošniške družbe, dobre in slabe plati globalizacije. Noč živih Židov presega okvire fantastične literature in se loteva temeljnih človeških vprašanj.Noč nad Tangerjemprevod Darja Divjak JurcaUčilaKnjiga ameriške pisateljice ­Christine Mangan Noč nad ­Tangerjem je mednarodna uspešnica, ki bo kmalu tudi na filmskem platnu. Avtorica je doktorirala iz ­gotske literature 18. stoletja, zato ne ­preseneča, da je temačnost ­močno vpletla v svoj napeti ­prvenec. Zgodba se odvija v ­petdesetih letih ­prejšnjega ­stoletja, ko je bil Maroko ­francoska kolonija, saj ga je okupirala francoska država z vojno, ki se je končala leta 1912. Alice Shipley je z novim možem pripotovala v Tanger, v francoski Maroko, in tam srečala dobro prijateljico Lucy Mason. Nekdanji cimri na kolidžu ­Bennington sta se sprli in nista govorili več kot eno leto. Lucy se trudi oživiti njuno prijateljstvo. Alice se še ni privadila življenju v Maroku in preveč jo je strah, da bi se v peklenski vročini potepala po živahnih mestnih ulicah in sukih. Neustrašna Lucy jo zvabi iz stanovanja raziskovat deželo. Temačnost in neugodje počasi prevevata Alice, ko začuti, da jo Lucy na vsakem koraku nadzoruje in duši. Ko njen mož John izgine, ­podvomi o prijateljičinih namenih, svoji odločitvi in lastnem duševnem zdravju.Moja temna Vanessaprevod Manica BašaUčilaAmeriško časopisje je prvenec Moja temna Vanessa mlade ameriške pisateljice Kate Elizabeth­ Russell razglasilo za enega od najtežje pričakovanih romanov leta 2020. V romanu pisateljica raziskuje psihološko dinamiko med bistro, a naivno petnajstletno srednješolko ter njenim privlačnim in manipulativnim učiteljem. Leta 2000 je Vanessa stara petnajst let in trpi zaradi pomanjkanja pozornosti. Rada bi bila sprejeta in je lahek plen karizmatičnega dvainštiridesetletnega profesorja angleščine na internatski srednji šoli Jacoba Strana. Ko sedemnajst let pozneje Strana ena od nekdanjih dijakinj obtoži spolnega nadlegovanja, Vanessa, ki ni nikoli prekinila stikov z njim, premisli dogodke iz preteklosti. Ti so z zornega kota odrasle ženske videti precej drugače, kot jih je dojemala takrat. Tudi v njej se porajajo dvomi. Roman ponuja prikaz čustvenega iskanja ob odraščanju, ko se odpirajo vprašanja o lastni telesnosti, zaupanju, zapeljevanju, zavajanju, privolitvi in izrabljanju v odnosih. Moja temna Vanessa je pretresljiv in provokativen prvenec o travmah in mejah posameznikove spolne nedotakljivosti ter posledicah svojih in drugih dejanj.