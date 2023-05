Kolektivno nezavedno kot podstat sveta

V nadaljevanju preberite:

V odličnem prevodu Alfreda Leskovca smo s knjigo Arhetipi in kolektivno nezavedno nagovorjeni, da ima tudi današnji čas svojo podstat v kolektivnem nezavednem, ne samo na ravni odločitev političnih in drugih dejavnikov v svetu. Verjetno ni primernejšega časa, kot je sedanji, za aktualno razlago zatona navideznega miru v Evropi in po svetu, kot je »večno« Jungovo odkritje vzrokov za vojne in moč arhetipov, ki se polaščajo ljudi.