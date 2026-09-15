Koliko bogov je dovolj za eno življenje?

Na prvih straneh romana Bes te lopi smo vrženi v dramatičen prizor požara, v čas, ki se zdi zelo oddaljen od našega. V naslednjem poglavju se preselimo v sobo najstnika, v sodobnost, natančneje v čas pandemije. In nato roman kar nekaj časa beremo v izmenjavi preteklih in sodobnih poglavij, dokler se naposled ne znajdemo v nekakšnem medsvetovju, kjer se protagonisti končno srečajo in znajdejo v družbi nenavadnih bitij, ta se predstavijo kot vile oziroma vilinci, ki človeške junake usmerjajo med preizkušnjami. Roman, ki je bil leta 2024 nominiran za modro ptico, je, tako je napovedano, prvi del trilogije.