FOTO:Komaj rojen, že goriš v ognju večera

O zgodovini Slovencev je jasno, da je bila razburkana in polna zanimivih junakov, bolj kot se tega zavedamo. Žal nimamo tradicije, da bi po kakšnem zgodovinskem dogodku ali zgodovinskih osebnostih, ki so jih sooblikovale, posneli res dober, napet film, ki bi vznemiril in navdušil našo identiteto. Zato je dobro, da obstajajo filmski stripi oziroma risoromani mojstra Zorana Smiljanića.Leta 2006 je izšla njegova epska saga Meksikajnarji, zgodba o slovenskih prostovoljcih, ki so se v letih 1864–1867 odpravili čez lužo ter se borili za cesarja Maksimilijana, mlajšega brata avstrijskega cesarja Franca Jožefa. Med 6000 prostovoljci je ...