Komu bo pripadla Nobelova nagrada za literaturo?

V okviru tedna razglasitve Nobelovih nagrad bodo, kot veleva tradicija, danes ob 13. uri v Stockholmu razglasili letošnjo dobitnico ali dobitnika za literaturo. V javnosti že tedne krožijo potencialna imena, kajti če se bo Švedska akademija držala tradicije, ki jo je vpeljala leta 2018, bo Nobelova nagrada letos romala v roke avtorici.

Nobelovo nagrado za literaturo podeljujejo od leta 1901, odtlej pa so med prejemniki prevladovali pisatelji Zahoda. Med dosedanjimi 122 nagrajenci je mogoče najti le 18 žensk, redki nagrajenci pa so avtorji del, napisanih v azijskih ali bližnjevzhodnih jezikih. Slednje se je začelo spreminjati, ko je leta 2018 gibanje #jaztudi seglo tudi do Švedske akademije, čemur je sledila zamenjava več kot polovice članov odbora za Nobelovo nagrado za literaturo.

V Stockholmu so tedaj napovedali, da bodo poskušali postati tako geografsko kot jezikovno uravnoteženi – in res je med prejemniki nagrad razmerje med spoloma odtlej bolj uravnoteženo. Od leta 2018 so vsako drugo leto Nobelovo nagrado za literaturo namenili ženski; lani jo je prejel madžarski avtor László Krasznahorkai.

Lani jo je prejel László Krasznahorkai. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Kot ob tem poudarja vodja uredništva leposlovja pri Mladinski knjigi Andrej Ilc, Nobelova nagrada za književnost ni tako spolitizirana kot tista za mir, a tudi ne prav dosti manj, kajti »vpliva geopolitičnega položaja nikoli ni mogoče povsem izključiti. Kakor tudi ne osebnih simpatij in antipatij ter podobnih pristranskosti. Je lahko izbor nobelovca ali nobelovke stvar (osebnega) okusa in prepričevalnih sposobnosti? Seveda. Lahko ste dobili Nobelovo nagrado za eno samo novelo (Hemingway), 350 pesmi (Szymborska) ali pa zato, ker ste Bob Dylan.«

Komu najbolje kaže

Če naj bi po Krasznahorkaiu letos Nobelovo nagrado prejela avtorica, po Ilčevih besedah ne preseneča, da je na vrhu stavniških seznamov kitajska pisateljica Can Xue (gre za psevdonim pisateljice Deng Xiaohua, ki je bila doslej že dvakrat v širšem izboru za mednarodno Bookerjevo nagrado), »ki je, če je mogoče soditi po izkušnjah zadnjih let, v najožjem krogu kandidatov za čestitke, njen izbor pa bi seveda bil tudi na liniji geopolitike, doslej je Nobelovo za književnost dobil en sam kitajski pisec«.

Kot še dodaja Andrej Ilc, v trenutni geopolitični situaciji ne bi bil napačen korak niti priklon Kanadčanki Margaret Atwood, čeprav je verjetno preveč popularna za trenutni okus švedskih akademikov. »Prej njena rojakinja Anne Carson, ki se omenja že leta. Opus Claire Keegan je verjetno le premajhen, čeprav bi bila v vseh pogledih odlična izbira. Z Mehičanko Cristino Rivera Garza bi po dolgem času odkljukali Latinsko Ameriko. Kako to, da nihče ne omenja Arundhati Roy? Da bi izbrali večnega stavniškega favorita Harukija Murakamija, se zdi še manj verjetno kot pred petimi ali desetimi leti, enako velja za Salmana Rushdieja. Prej krasni Španec Enrique Vila-Matas,« je razmišljal.

»Ali pa se bodo, kot vsakih nekaj let, naredili Angleže in nagradili – Francoza. Ali celo – Američana? Kaj pa vem. No, kmalu bo vse jasno.«