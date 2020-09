FOTO:Konjske dirke, komunizem in neolepšano življenje

»To je radikalno nov način pisanja, način, ki ustreza ženskemu telesu, jeziku in izkušnji (...). Elizabeth ​Hardwick v svojem delu razvija jasno in samosvojo vizijo ženskega narativa: fragmentiranega, aluzivnega, časovno razslojenega, ostrega kot biči furij,« je za New York Times zapisala pisateljica Lauren Groff in – kot odmev termina écriture féminine – ubesedila presežnost prozaistke, esejistke in kritičarke Elizabeth Hardwick (1916–2007), katere dela se gibljejo v polju nedoločljivosti, kjer se roman preveša v antiroman, avtobiografija v esej in literatura v kaotično, nelinearno življenje.Elizabeth Hardwick se je ...