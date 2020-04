Koronavirus lahko zada smrtni udarec založništvu

Zdaj je dober čas za branje. Knjige­ odganjajo tesnobnost, so dobre za mentalno zdravje in božajo domišljijo. Tudi za najmlajše in najstnike, ki so ujeti med štirimi stenami, je karantena dobra priložnost, da jim postane branje dobrih knjig všeč, in ko se to enkrat zgodi, traja za vedno. A če nimate velike domače knjižnice, je vprašanje, kako priti do knjig, saj so knjigarne in knjižnice zaprte.­ O vsem tem in prihod­nosti založništva, ki je mračna, smo se pogovarjali s strokovnjaki in založniki.Je kakšna možnost, da bi v Ljub­ljani v teh časih odprli vsaj eno knjigarno? Renata Zamida, direktorica JAK, je dejala, da ...