  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Srečko Kosovel: Pesnik obrobja, ki je postalo središče

    Kosovelovo leto je poklon pesniku, mislecu in vizionarju; ministrstvo za kulturo ga je uvrstilo med pomembne nacionalne kulturne projekte.
    Za celostno grafično podobo Kosovelovega leta je na pobudo občine Sežana poskrbela oblikovalka Gaja Hanzel. FOTO: Jošt Gantar
    Galerija
    Za celostno grafično podobo Kosovelovega leta je na pobudo občine Sežana poskrbela oblikovalka Gaja Hanzel. FOTO: Jošt Gantar
    Nina Gostiša
    17. 1. 2026 | 00:00
    17. 1. 2026 | 11:31
    A+A-

    Kot še marsikatera misel ali verz Srečka Kosovela je preroško poveden tisti znani citat Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Bil je v koraku s časom, hkrati pa daleč pred njim. Večen si, dokler si aktualen, dokler živi tvoj spomin, in Kosovelov (1904–1926) ne le da živi, temveč se tudi na različne načine regenerira. Z mnogimi dogodki bo vse leto v znamenju stote obletnice njegove smrti.

    Nekaj večjih dogodkov

    Ob stoletju od pesnikove smrti se bodo po vsej državi vse leto vrstili dogodki in obeležja – razstave, predstave, branja, koncerti, simpoziji ipd. –, s katerimi bodo počastili njegovo dediščino in spomin. Najbolj pestro bo seveda na Krasu, ki ga je imel tako rad in ga je izoblikoval. V njegovi matični občini Sežana za zdaj načrtujejo več kot sto prireditev. Koledar vseh so poleg pesnikovih misli in poezije zbrali v tako imenovanem Kosovelovem rokovniku.

    Osrednja slovesnost bo v Sežani na dan Kosovelove smrti 27. maja; zanjo snuje gledališko uprizoritev režiser Jaša Koceli. V znamenju Kosovelove misli bo med drugim proslava ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo tokrat v Lipici.

    Z gledališko predstavo Vlak št. 1 2 3 v bodočnost po scenariju Mateje Kralj in Rafaela Vončine se bodo maja poklonili pesniku tudi v SSG Trst; na ogled bo tudi na gostovanju v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža v Gorici.

    Petdesetletnico bo oktobra praznovala tudi Kosovelova spominska soba v Tomaju, v kateri bo na ogled gledališka predstava Evakuacija duha v režiji Aljoše Živadinova Zupančiča.

    Enemu od največjih slovenskih pesnikov bodo veliko pozornosti namenili tudi v osrednji slovenski kulturni ustanovi, Cankarjevem domu. Poleg koncertov in pesniško-performativnih večerov bo med septembrom in februarjem 2027 mogoče obiskati razstavo Kozmos Kosovel, ki nastaja v koprodukciji z Narodno in univerzitetno knjižnico.

    »Za nas to leto ni le obletnica, temveč je tudi zavesten vstop v prostor ustvarjalnosti in odgovornosti, ki jo prinaša Kosovelova dediščina, na kar smo se dolgo pripravljali,« je ob Kosovelovem letu, kot ga je na pobudo občine Sežana februarja lani razglasila vlada, za Delo povedal župan Andrej Sila.

    V Sežani so vanj simbolično vstopili že sredi lanskega decembra z zaključkom projekta KONStrukTURIZEM – Kosovelova dediščina med Sežano in Tomajem, ki je bil skupaj s celovito obnovo Kosovelove domačije v Tomaju temelj za nadaljnji razvoj vsebin v okviru Kosovelovega leta 2026. Kot so navedli, si želi »preseči okvir enkratne obletnice in postati celovit nacionalni projekt, ki bo z več kot stotimi dogodki povezal kulturni, izobraževalni, turistični in skupnostni vidik ter Kosovelovo misel, ustvarjalnost in vizijo približal različnim generacijam doma in v mednarodnem prostoru«.

    Pri ministrstvu za kulturo, ki je Kosovelovo leto uvrstilo med pomembne nacionalne projekte, so zapisali, da bo to pomagalo »dodatno osvetliti lik tega izjemnega pesnika in literarnega ustvarjalca, ki je kljub kratkemu življenju pomembno zaznamoval slovensko literarno krajino 20. stoletja«. Kajti, kot so zapisali v nadaljevanju, »njegove pesmi in sporočila so še kako aktualni in vsakega, ki se sreča z njimi, silijo k premisleku o nestabilnosti našega časa, o izvotlitvi osebnega dostojanstva in vrednosti človeka kot posameznika«.

    image_alt
    Postati tajnik Srečka Kosovela

    Vznemirljiv in kritičen ustvarjalec

    K pesnjenju se je nagibal že precej zgodaj; tako njegovo ustvarjanje kot življenje sta bila kratka, a zato nič manj intenzivna. Odraščal je v narodnozavedni učiteljski družini, ki je sprva živela v Sežani, nato se je preselila v bližnji Tomaj, in močno ga je zaznamovalo italijansko preganjanje Slovencev na Primorskem. Po končani osnovni šoli se je preselil v Ljubljano, kjer je obiskoval realko, nato pa filozofsko fakulteto, ter bil literarno dejaven ne le kot pisec – ne samo poezije, ampak tudi esejev, glos, proze, osnutkov dramskih del ter del za otroke in mladino –, temveč tudi kot urednik. Na delo in pogled na svet tega humanista, misleca in vizionarja so med drugim vplivali domači Kras in sodobna avantgardna gibanja. Pred izdajo prve pesniške zbirke Zlati čoln ga je prehitela smrt, vendar gre literarnemu zgodovinarju Antonu Ocvirku, ki ga je začel preučevati že leta 1931, zasluga za objavo najprej izbora njegovih pesmi, po drugi svetovni vojni pa še s številnimi opombami in razlagami opremljenega zbranega dela.

    »Srečko Kosovel je pesnik, ki veliko ponuja. Je glasnik prostora, hkrati vprežen v evropske tokove pesniške umetnosti, ustvarjalec, ki je vznemirjal s svojo poetiko, a tudi z vizionarskimi prebliski, prepletenimi s kritično noto. Danes so njegova spoznanja o Evropi, Združenih narodih in samouničujočem početju človeka aktualna in nas silijo v razmislek o življenju, ki drsi v nevarne brzice. Zakaj se človek in svet pogrezata? Je poezija še ena od redkih možnosti preživetja?« je poudaril Marij Čuk, predsednik Društva slovenskih pisateljev, ki je podprlo pobudo občine Sežana, da naj bo leto 2026 Kosovelovo.

    Eno od najbolj znanih in citiranih Kosovelovih besedil je Kons. 5. FOTO: Voranc Vogel
    Eno od najbolj znanih in citiranih Kosovelovih besedil je Kons. 5. FOTO: Voranc Vogel

    Dodal je, naj to opominja, da slovenski narod sestavlja enoten kulturni in jezikovni prostor, ki sega prek meja državnosti. »Srečko Kosovel je pravi pokazatelj tega: Kraševec s koreninami tako v Trstu kot v Ljubljani je pesnik obrobja, ki postane središče. Zato je njegova dediščina čezmejna in čezčasna, povezovalna in stična. Eden od smislov Kosovelovega leta je tudi pesniški in človeški krik, da bi se spet vrnili k izviru humanizma in humanosti, pravičnosti in smisla.«

    Tudi sežanski župan Andrej Sila je poudaril vtkanost Kosovelove misli in poezije v kraško identiteto in dodal, da tudi daleč onkraj meja Krasa navdihujeta umetnike, mislece ter skupnosti. »Kosovelovo leto razumemo kot priložnost, da njegovo vizijo znova odpremo sodobni družbi v času negotovosti, hitrih sprememb in iskanja trdnejših družbenih temeljev. Zaznamovanje je poklon mislecu in vizionarju, čigar besede živijo med nami in v nas. Z dogodki, umetniškimi interpretacijami, srečanji in doživetji nagovarjamo vse generacije ter odpiramo prostor dialogu, refleksiji ter povezovanju kulture, izobraževanja, turizma in gospodarstva. Sežana s tem potrjuje svojo identiteto mesta poezije, Kras pa stopa v ospredje kot prostor izjemne kulturne in miselne moči. Kosovel ostaja naš navdih, odgovornost in pot naprej,« je sklenil.

    Eden od smislov Kosovelovega leta je tudi pesniški in človeški krik, da bi se spet vrnili k izviru humanizma in humanosti, pravičnosti in smisla.

    Marij Čuk, predsednik DSP

    Opus, ki navdihuje

    »Veste, z navdihom zna biti tako, da se rodi kot veter. Nepredvidljivo, kot burja,« v stripu Srečkonstrip (Škrateljc, 2025), ki sta ga zasnovala avtor besedila Žiga X Gombač in ilustrator Jaka Vukotič, izjavi lik Srečka Kosovela. Da umetniki vseh vrst – gledališčniki, literati, glasbeniki, likovniki idr. – v njegovem prelomnem delu, prevedenem v več svetovnih jezikov, ne bi našli navdiha tako za variacije nanj kot za lastno ustvarjanje, je pravzaprav nezamisljivo in nepredstavljivo.

    »Srečko je bil človek vsebine oziroma mnogoterih vsebin. Gre za edinstvenega ustvarjalca, tudi genija, ki se narodu morda zgodi enkrat v zgodovini. Kot takšnega sem ga hotel predstaviti bralcem,« je o stripu, izdanem v sodelovanju z občino Sežana, povedal X Gombač. Po njegovih motivih je nastala še predstava SREČKONSTRIPredstava, v kateri nastopata Nik Škrlec in Manca Trampuš ter bo premierno uprizorjena 8. februarja v Cankarjevem domu.

    image_alt
    Skoraj sto let po smrti je postal stripovski junak

    V sežanski knjižnici bodo od 1. aprila na ogled ilustracije izbora Kosovelovih pesmi Barž kons (urednik Igor Saksida, Miš, 2016) Damijana Stepančiča. »Kosovela sem hotel v ilustracijah predstaviti kot mladega upornika, celo agitatorja, polnega energije, ki se ne boji resničnosti, hkrati pa je lahko lirično zasanjan in potopljen v svoj Kras in Kraševce. Najbolj so me nagovorile njegove aktivistične, prevratniške pesmi, tukaj sem se najbolj poistovetil z njim in jim namenil največ prostora. Hotel sem vpeti Kosovelovo poezijo v širši umetniški prostor, zato sem uporabljal konstruktivistične ter predvsem futuristične koncepte in fascinacije nad hitrostjo letal, hrupom propelerjev, vonjem po bencinu, hladno geometrijo, stare načrte, neuporabne sheme, razpredelnice brez pomena, vse to pa v odnosu s človekom, ki ga želi Kosovel zbuditi iz spanca. Poziva nas k budnosti. Tako Kosovel v meni živi predvsem kot občutljiv in tankočuten glasnik novih, modernih časov,« je razmišljal ilustrator.

    Še daljšo zgodovino ima s Kosovelom režiser in performer Dragan Živadinov, ki trenutno priprav­lja predstavo TO:: MAJ/Kosovelov krog – na ogled bo sredi aprila v Kosovelovem domu v Sežani. »Naša retrogardistična generacija je imela globinsko reflektiran dostop do informacij o konstruktivizmu in umetniškem opusu Srečka Kosovela,« je poudaril umetnik. Med drugim je po zaslugi sežanske knjižničarke Lučke Čehovin spoznal pesnikovo sestro Tončko, ki jo ima poleg Bratka Krefta – enega od dveh govorcev na Kosovelovem pogrebu; v grob mu je, takrat je to bila še Italija, položil slovensko zastavo – za pomemben zgodovinski vir.

    image_alt
    Telo je ključno in neskončno pomembno za umetnost. Tudi za mojo umetnost

    »Moje ključno spoznanje, ki izhaja iz konstruktivizma, je, da umetnik ni več samotarski estet, temveč 'konstruktor' nove zavesti, da je umetnost metoda mišljenja, ki združuje racionalnost in etiko, strukturo in humanost. To so nas tudi prek Srečka Kosovela učili profesorji umetnosti – modernisti. Retrogardisti se nismo igrali, temveč smo bili učljivi in zavestno spravljali zlo ob živce!« je dejal Živadinov ter, izhajajoč tudi iz bolgarskega kulturnega kroga, opozoril na »primerljiv bolgarski čudež brez čudeža Gea Mileva in njegovo izjemno besedilo o – fragmentu«​.

    Ob tem je spomnil: »Fašizem ni seksi! Kosovelov konstruktivizem ni bil zgolj literarna inovacija, temveč tudi odgovor na krizo evropske civilizacije – na fašizem. Ne morete si predstavljati, kako ponosno je Kosovelova brigada leta 1946 obhajala dvajseto obletnico smrti kraškega pesnika. Tisti dan leta 1946 bi bil Kosovel star dvainštirideset let. In naj vržem v svet še kletev: Naj se nacionalisti, neokolonialisti in militaristi dokončno spremenijo v sladkorno peno!«

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Novi svetovni red

    Teheran, Jalta, Potsdam: Bo stari kontinent še sedel za mizo velesil?

    Svet se vrača v čase, ko so o ključnih vprašanjih odločale trojke. Trojke voditeljev najmočnejših držav.
    Ali Žerdin 15. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Photo
    Sobotna priloga
    Prva konstruktivistična razstava

    Stota obletnica razstave, ki je spremenila vse

    Naslednji teden se bo v telovadnici Tehniške srednje šole v Ljubljani zgodilo posebno slavje, ki nosi zagoneten naslov Severni red, AČ EL.
    Irena Štaudohar 17. 8. 2024 | 05:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Adria Airways je pozabljena

    Najbolj logičen je nadaljnji postopni razvoj s kombinacijo nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 20:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado – in dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    16. 1. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Srečko Kosovelobletnica smrtiKosovelovo leto

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Zhangjiakou

    Nika Prevc najboljša na maratonski tekmi na Kitajskem

    Za smučarskimi skakalkami je maratonska tekma z eno serijo v Zhangjiakouu, ki jo je z dominantnim skokom dobil Nika Prevc.
    17. 1. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Savdska Arabija

    Zgodovinski uspeh Tonija Mulca na reliju Dakar, podrl je Stanovnikov rekord

    Slovenski motociklist Toni Mulec je na reliju Dakar prišel do zmage v svojem razredu, skupno pa je končal kot deveti in tako podrl rekord Mirana Stanovnika.
    17. 1. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Madrid

    Protesti na račun predsednika kraljevega kluba: »Florentino, konec je«

    Madridski Real se sooča z rezultatsko krizo, ki je navijači v zadnjih letih niso vajeni. Zdaj protestirajo proti predsedniku kluba.
    17. 1. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravje

    V Ljubljani zaradi onesnaženega zraka vsako leto umre 570 ljudi

    Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič Fikfak opozarja na negativne posledice onesnaženega zraka.
    17. 1. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Dom iz 60. let, ki se po novem vije okoli marmornate kocke

    Prenova stanovanja: Kako je stanovanje iz 60. let z več majhnimi prostori dobilo sodoben značaj, kar sta si želela lastnika.
    Saša Bojc 17. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Madrid

    Protesti na račun predsednika kraljevega kluba: »Florentino, konec je«

    Madridski Real se sooča z rezultatsko krizo, ki je navijači v zadnjih letih niso vajeni. Zdaj protestirajo proti predsedniku kluba.
    17. 1. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravje

    V Ljubljani zaradi onesnaženega zraka vsako leto umre 570 ljudi

    Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič Fikfak opozarja na negativne posledice onesnaženega zraka.
    17. 1. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Dom iz 60. let, ki se po novem vije okoli marmornate kocke

    Prenova stanovanja: Kako je stanovanje iz 60. let z več majhnimi prostori dobilo sodoben značaj, kar sta si želela lastnika.
    Saša Bojc 17. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo