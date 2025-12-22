Kosovelovo leto: Krivica je krivica, naj se zgodi enemu ali milijonom

V nadaljevanju preberite:

Kaj se vznemirjate,/ker zahaja sonce?, v Integralih sprašuje Srečko Kosovel (rojen leta 1904 v Sežani, umrl leta 1926 v Tomaju), čigar opus nas uči ne le brati in pisati bolje, temveč tudi bolje in drugače misliti sebe in svet. V času, ko zahaja sonce letošnjega leta, se obračamo v prihajajoče Kosovelovo leto, v katerem se bomo ob 100. obletnici smrti tega singularnega pesnika poklonili tako njegovemu delu kot njegovi vizionarski misli.

Tudi skrbnica Kosovelove sobe v Sežani in Kosovelove domačije v Tomaju Mateja Kralj je poudarila, da je Srečko Kosovel v izrazu »drzen, inovativen, svež, moderen, sodoben, ravno prav kritičen, ironičen in duhovit. Njegovi verzi in drugi zapisi bralca ne uspavajo, ampak ga dramijo. Zame Kosovel ni le pesnik, ampak je tudi mislec, filozof in velik um, ki je znal pogledati globoko v ustroj sveta ter v notranjost človeka in nam odkrivati njegovo bistvo. Kot pesnik, ki ljubi svoj Kras in se v 'tišini skal in borovih poti' počuti doma, z ustvarjanjem in razmišljanjem presega lokalne okvire ter opozarja na globalne probleme človeštva,« je dodala sogovornica.