FOTO:Kozmopolitske novosti

Cankarjeva založba je pripravila nekaj žanrsko povsem različnih knjižnih novosti iz domačih in tujih logov.Dramaturg, profesor na AGRFT in publicist Blaž Lukan je v knjigi z naslovom Turški lok zbral petnajst svojih razprav na temo gledališke drame. Njegovi eseji o gledališču in dramatiki sodijo med najboljše tovrstne zapise v našem prostoru, so pravočasni, poznavalski in sodobni. Najnovejša knjiga nas tako vodi po časovnici slovenske dramatike, od Vitomila Zupana in Petra Božiča do Dragice Potočnjak in Matjaža Zupančiča ter na koncu Petra Rozmana in Simone Semenič. Vsem tem dramatikom je skupno, da pri njihovih delih ...