V zadnjih petih letih je Bina Štampe Žmavc izdala več knjig poezije za otroke in za odrasle, Kraljična onkraj ogledala pa je zbirka pravljic, ki smo jih izpod njenega peresa že kar pogrešali in z radovednostjo pričakovali. Podnaslovljena je Pravljičnih devet in ena za nasmeh, pri čemer se izkaže, da se je kot zadnja, torej deseta, v knjigo prismukala kar pesem. Tudi sicer se v marsikateri pravljici tu in tam besede zgostijo v verze, kar pri avtorici, ki je močna kot pesnica in kot pravljičarka, sploh ne preseneča in deluje povsem naravno. Nenazadnje so tudi njene pravljice izredno poetične, polne razkošnih opisov in primerjav, ...