Kriminalna zgodba o velikem londonskem požaru

C. S. Quinn

Požigalec

Prevedla Matejka Križan

Lynx, 2023

V zgodovinsko-kriminalistični seriji Lovec na tatove, ki nosi naslov po poklicu razcapanega, a bistrega Charlieja Tuesdaya, se v tretji knjigi razpleta njegova povezava s skrivnostno Bratovščino. Piše se leto 1666 in po Londonu divja požar. Nad mestom divja prava ognjena nevihta, ljudje bežijo, po ulicah se steka staljen svinec, požara ni mogoče zajeziti, saj je podtaknjen. Mesto ogroža požigalec, ki je neusmiljen morilec, odločen, da se bo za vsako ceno dokopal do skrivnosti, skrite v stari skrinji, ki bo omajala angleški prestol. Toda Charlie Tuesday mu je za petami, z vsakim novim korakom odkriva stare in mračne sile, črno alkimijo izgubljene Bratovščine. Čas se izteka. Resnico pozna le morilec in Charlie ga mora izslediti, še preden ogenj pokonča oba. Pri tem mu je v pomoč Lilly, ki je prav tako na poti razkrivanja skrivnosti starega Londona. Avtorica knjige s pravim imenom Catherine Quinn je novinarka in pisateljica. V svojih romanih povezuje izmišljene zgodbe z zgodovinskimi viri.

Claire Douglas

Zadnjič videna

Prevedla Maša Sitar

Učila, 2023

Zadnjič videna je nova kriminalka avtorice uspešnice Izginulo dekle. Libby Hall nujno potrebuje dopust, vendar ne razmišlja o njem, dokler ne dobi predloga za zamenjavo hiše. Splav je bil zanjo osebna prelomna točka, rešitev otroka iz požara v šoli pa javna. Čustvene posledice obeh dogodkov terjajo svoj davek in v tistem se prikažeta njena rešitelja Heywoodova, par, ki tudi sam potrebuje pobeg. Libby in njen mož Jamie ne moreta verjeti lastni sreči, ko prispeta v odmaknjeno obmorsko hišo s panoramskim razgledom v lasti Heywoodovih – in to v zameno za njuno pusto dvosobno stanovanje. Kako velikodušno od njiju, in hkrati nenavadno. Libby skorajda peče vest, dokler hiša ne razkrije skrb vzbujajočih presenečenj: skrito nadzorno opremo, vredno celo premoženje, neznanca na vrtu, ki ju opazuje, ter zasilno operacijsko sobo v kleti. Ko Jamie hudo zboli, se Libby bolj kot vse želi vrniti v njuno sproščeno, nepopolno življenje.

Anne Mette Hancock

Brazgotine

Prevedla Tina Stanek

Mladinska knjiga, 2023

Roman Brazgotine danske pisateljice Anne Mette Hancock je drugi iz serije o novinarki Heloise Kaldan in policistu Eriku Schäferju. Protagonista, ki smo ju spoznali v pisateljičinem prvencu Smrdljivka, se tokrat srečata s skupnim razreševanjem drugega kriminalnega primera. Zgodba se začne, ko desetletni Lukas izgine iz šole. Preiskovalci odkrijejo, da je obseden s pareidolijo – težnjo po iskanju prepoznavnih podob ali vzorcev v neki stvari. Na fotografiji, ki jo je objavil nekaj ur pred izginotjem, so vrata starega skednja, v katerem se kaže neki obraz. Novinarka Heloise Kaldan se ne spomni, od kod se ji skedenj zdi poznan. Nato v københavnski citadeli najdejo okrvavljen Lukasov jopič in DNK policijo pripelje do nekdanjega vojaka s posttravmatsko stresno motnjo. Brazgotine so Anne Mette Hancock prinesle naziv pisateljica leta.