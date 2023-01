Kruta resnica je, da Slovenci ne berejo poezije

V nadaljevanju preberite:

»Branje poezije, ki pogosto zahteva več zbranosti, umirjenosti in ustvarjalnosti, danes še težje kot proza tekmuje z drugimi 'prostočasnimi' dejavnostmi,« je za Delo pred časom dejala literarna kritičarka Maja Šučur. Glavni vzrok za nebranje je po raziskavi Knjiga in bralci VI o bralni kulturi in nakupovanju knjig v Sloveniji leta 2019 pomanjkanje časa. Leposlovju kraljuje roman – kaj pa se dogaja s poezijo?