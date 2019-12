FOTO:Ksenija Benedetti - Več kot le protokolaren pogled na svet

S Ksenijo Benedetti smo se pogovarjali o kolumnah, vljud­nosti, organizaciji dogodkov, protokolu, rumeni obleki, igranju klavirja in drugih glasbenih ambicijah. Začniva z najbolj pomembno temo, glasbo. Še vedno negujete svoje znanje igranja klavirja?Ha? Ste gledali moje nohte? (Smeh.) Za menoj je deset let glasbene šole v Kop­ru in žal igram precej manj, kot si pa želim. Pianino imam doma v Kopru in zagotovo bom nekoč igrala precej več kot sedaj. Sedaj se bolj posvečam drugim stvarem. Je bila glasbena skupina Bela čokolada, v kateri ste igrali klaviature, kaj v redu?Super je bila! (Smeh.) Na youtubu lahko preverite tudi, kakšna ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.