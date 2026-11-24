Roman Umor v hotelu Grand Alpine je po pol stoletja prvi nov roman z likom kraljice kriminalk Agathe Christie, radovedno sivolaso gospodično Jane Marple. Lucy Foley je zgodbo postavila v švicarske Alpe med smučarje, saj je Christiejeva zelo rada smučala.

Hotel Grand Alpine, ugnezden visoko v švicarskih Alpah, z veličastnimi gorskimi razgledi in zasebnim dostopom do zasneženih strmin privablja bogate goste z vseh koncev sveta. Zanimivo, da se je Foleyjeva odločila zgodbo pripovedovati z zornih kotov razvpite igralke, vplivnega politika, njegove žene, zvitega prijatelja, sumljivega inšpektorja in prebrisanega zdravnika. Gospodična Marple pa se pojavlja le posredno v njihovih zgodbah.

Lucy Foley, Umor v hotelu Grand Alpine, prevod Katja Bergles Bricman, Učila, 2026

Zgodba se začne pozimi leta 1950, ko se gost hotela v gondolo vkrca živ, na vrh gore pa se pripelje le še njegovo truplo. Očitno je, da se med njimi skriva morilec. Nevpadljiva ženska z izrednim umom in darom opazovanja gospodična Marple je zelo sumničava in se sprašuje, kdo bo naslednja žrtev. Vse skupaj pa zapleteta nesreča zobate železnice, zaradi česar so odrezani od sveta, in iskanje nacističnega zlata.

Velik pisateljski izziv

Lucy Foley se uvršča med avtorice uspešnic številka ena na lestvicah Sunday Timesa, Irish Timesa in New York Timesa, po svetu je bilo prodanih več kot pet milijonov izvodov njenih sodobnih kriminalk.

Uspela je že s prvencem Seznam gostov. Je tudi velika občudovalka literarnega dela Agathe Christie.

»Ko so me prosili, naj napišem prvi roman o gospodični Marple, potem ko je pred 50 leti posthumno izšel roman Mirujoči umor, sem takoj pomislila na svojo babico. Prav po njeni zaslugi sem prvič stopila v svet Agathe Christie. Če dobro pomislim, je bila v marsičem precej podobna gospodični Marple: rada je pletla in vrtnarila, bila je bistrega uma, saj je veliko križanko rešila petnajstih minutah, izjemno je bila dojemljiva za ljudi in človeško naravo ter imela trden moralni kompas.

Čeprav je bila neizmerno prijazna in velikodušna, je včasih – tako kot gospodična Marple – pokazala tudi svojo odločnejšo, neomajno plat,« je povedala Foleyjeva.

Agatha Christie je rada smučala. FOTO: The Christie Archive Trust

Dva prepričljiva lika

Agatha Christie je lik Jane Marple ustvarila leta 1927 v kratki božični revialni zgodbi z naslovom Klub torkovih večerov (The Tuesday Night Club), ta belolasa gospa pa je svoj knjižni prvenec doživela leta 1930 v romanu Umor v župnišču. Gospodična Marple, ki se je v srcih bralcev lahko kosala celo s Herculom Poirotom, se je pojavila v 12 od avtoričinih 66 detektivskih romanov ter v 20 od njenih 160 kratkih zgodb. Z več kot milijardo prodanih izvodov v angleščini in še milijardo v prevodih spadajo dela Agathe Christie med tista, ki se jih bralci znova in znova veselijo. Družina Agathe Christie je leta 2013 Sophie Hannah pooblastila za pisanje nadaljevanj romanov o Herculu Poirotu, novo zgodbo o gospodični Marple pa so zaupali Foleyjevi.